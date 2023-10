Antequera CF - Málaga CF: El derbi de la posesión

Al fútbol hay muchas maneras de jugar y todas válidas, dentro del reglamento, con un fin común: ganar. Jugar al ataque, esperar atrás, tener la pelota, dársela al rival y esperar una contra... Es un debate que siempre está de actualidad, incluso en el más alto nivel. Muchas veces vemos equipos con estilos totalmente diferentes medir sus fuerzas en el campo, pero en este caso, el Málaga CF y el Antequera tienen una particularidad en común: quieren la posesión.

Solo habrá un balón y ambos equipos tendrán que luchar por él. Y el que consiga imponerse en este apartado puede tener mucho ganado. Los datos que han dejado las nueve primeras jornadas de la temporada en Primera RFEF dejan claro que los dos equipos malagueños del Grupo II apuestan por el esférico, por dominar los partidos y no regalarle el balón al rival. Sin ir más lejos, el Antequera es el equipo del grupo con más posesión por partido hasta la fecha, con más de un 60% de media. Y los blanquiazules no se quedan muy atrás en este apartado: son el cuarto conjunto del grupo con más posesión, rozando también el 60% por encuentro.

No hay duda de que este domingo en El Maulí se vivirá una bonita y dura batalla por hacerse con la pelota, como base para llegar al triunfo. Pellicer ya ha advertido en rueda de prensa que su equipo no cambiará, que intentará mantener la identidad mostrada hasta el momento, que le ha llevado hasta el tercer puesto del grupo con 20 puntos de 27 posibles. Los de Javier Medina también han demostrado personalidad de sobra para imponer su juego, se midan al rival que se midan. Han ganado ya en plazas complicadas y, por ejemplo, han sido el único club capaz de ‘robarle’ puntos al Castellón.

Variedad táctica del Málaga

El Málaga no cambiará su forma de jugar, o al menos eso es lo que pretende Sergio Pellicer. Pero en lo que si puede haber cambios es en el once que busque los puntos de inicio. El míster blanquiazul ya ha demostrado a lo largo de estas jornadas que no le tiembla el pulso para modificar la alineación y apostar por la opción que cree más conveniente para cada encuentro. Consciente de que la batalla por el esférico en el centro del campo puede ser decisiva para lograr la victoria, es posible que opte por reforzar la medular con algún jugador de toque, como ya ha hecho en otras ocasiones. En algunos encuentros, Dani Lorenzo entró de inicio por David Larrubia para ganar un hombre más por dentro en la zona de creación. Las bajas de Ramón y Luca Sangalli por lesión restan opciones a Pellicer, pero sigue contando con jugadores de buen pie como Juanpe, Manu Molina o Dani Lorenzo para imponerse en la batalla en el centro del campo.

La eficacia, determinante

El estado del terreno del juego, que no está en perfectas condiciones tras haber sido replantado hace menos de un mes, también será un factor a tener en cuenta para ver un fútbol de toque o ver dos equipos apostando más por el juego directo. Ahí, si el partido se ensucia y se cierra, la efectividad de cara a la puerta rival será decisiva para llevarse el triunfo. Aprovechar las oportunidades que lleguen será determinante.