Solo Haitam y los que han estado en círculo más íntimo día a día saben por lo que ha pasado el canterano blanquiazul para volver a los terrenos de juego. Casi un año de calvario, superando una lesión de ligamento cruzado, que ahora empezará a olvidar gracias a su actuación en el encuentro de este domingo frente al Córdoba. El extremo entró en la segunda mitad y, a falta de cinco minutos, se convirtió en el héroe del partido marcando el gol que rescataba un punto para los blanquiazules.

Haitam volvió a jugar con el Málaga CF en el derbi frente al Antequera 11 meses después de su lesión, y solo una semana después ya ha tenido impacto en el equipo. Marcó el tanto del empate ante el Córdoba y no pudo contener las lágrimas. Fue para él el punto final a un tormento de casi un año de sesiones de recuperación y verse alejado de los terrenos de juego.

Declaraciones

"Son muchos sentimientos, he estado prácticamente un año sin poder ayudar al equipo en el campo. Mucha emoción el poder marcar con el Málaga, le debo todo al club que me ha dado la oportunidad de ser profesional, y muy feliz", dijo en declaraciones a los medios del club tras el partido. "Una felicidad enorme, es muchísimo tiempo, muchas horas de trabajo y sacrificio. Poder hacer feliz a mi familia y a la gente no tiene palabras", añadió.

Haitam está de vuelta y, si sigue mostrando este nivel, se convertirá en un "refuerzo" de lujo para Sergio Pellicer. Un "fichaje invernal" adelantado, como lo puede ser Ramón en las próximas semanas.