AD Ceuta - Málaga CF: El tren del ascenso no espera más

El Málaga CF solo puede tener un objetivo esta temporada: el ascenso. Y hay dos formas de conseguirlo, de manera directa o vía play off. La primera de ellas es bastante más complicada, solo el campeón del grupo lo consigue, y esa es una tarea que el Castellón y el Ibiza se la están poniendo muy complicada al conjunto blanquiazul. Si quieren estar en esa pelea, los de Pellicer podrán fallar muy poco en lo que resta de competición, así que es de obligado cumplimiento que se vuelva a reencontrar con la victoria en su visita de este domingo al Alfonso Murube de Ceuta (12.00 horas).

El equipo de Martiricos cierra la primera vuelta de la Primera RFEF frente al AD Ceuta en una salida muy complicada. De las señaladas en el calendario por su dificultad, según afirmó en la rueda de prensa previa al choque al propio Sergio Pellicer. Los blanquiazules visitan el campo de uno de los equipos que sabe hacerse fuerte en su estadio, aunque en esta fase de la temporada no atraviesa su mejor racha de resultados. Los de José Juan Romero cinco jornadas sin conocer la victoria, desde que lo hicieran el pasado 19 de noviembre frente al Recreativo Granada en el Alfonso Murube, pero eso no quita que sigan siendo, sobre todo de local, el equipo peligroso que estuvo en zona play off durante el primer tramo del campeonato.

El conjunto blanquiazul viene de estrenar el 2024 con un empate en Orihuela frente al Intercity (2-2) que volvió a dejar muchas dudas. Disiparlas es la tarea ahora de los de Pellicer en su segunda salida consecutiva para cerrar la primera vuelta, antes de enfrentarse al Castellón en La Rosaleda dentro de una semana.

Roberto y Nelson Monte, durante el entrenamiento. / Álex Zea

Para el encuentro en Ceuta, el conjunto blanquiazul recupera a varios de sus hombres llamados a ser importantes. La mala noticia es que pierde a Kevin por lesión, pero por suerte tiene de vuelta, y con opciones de jugar, a futbolistas como Nelson Monte, Juande o Juan Hernández. El central portugués ha acortado loas plazos de su recuperación y ha conseguido estar a punto para ayudar de nuevo al equipo solo seis semanas después de ser intervenido de una luxación acromio-clavicular en el hombro izquierdo. Pellicer confirmó que está listo para competir, aunque no quiso desvelar si será titular en la visita a Ceuta.

Opciones para el once titular

Así las cosas, el técnico blanquiazul recupera efectivos y vuelve a tener múltiples alternativas para configurar su once. Alfonso Herrero seguirá en portería. En defensa, la novedad puede ser el regreso de Nelson Monte, aunque Pellicer vuelve a tener múltiples alternativas también con el regreso de Juande y el paso adelante de Moussa. El míster deslizó que incluso el cambio de «estructura» es una posibilidad. En el centro del campo, el Málaga cuenta con la baja por sanción de Genaro y por lesión de Ramón, pero vuelve a haber piezas de sobra para armar una medular de garantías. Juanpe, Dani Lorenzo, Sangalli, Manu Molina... Todos tienen opciones de salir de inicio. Y arriba, la baja de Kevin por banda obligará a Pellicer a innovar. Colocar a Dani Sánchez en su posición es una posibilidad, porque la titularidad de Juan Hernández parece precipitada. Los canteranos Ochoa y Cordero también están preparados por si les llega el turno. Larrubia y Roberto seguirán en el once, con la duda de si Dioni recupera la titularidad.

El Málaga CF viaja a Ceuta convencido de poder volver con los tres puntos. Una nueva victoria a domicilio sería un buen impulso para afrontar la próxima semana uno de los partidos del año en Primera RFEF, la visita del Castellón, rival directo por el ascenso, a La Rosaleda.