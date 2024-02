Málaga CF: ¿hay caso Dioni?

La participación de Dioni en el Málaga CF en lo que va de 2024 ha caído notablemente. El malagueño fue el primer fichaje del pasado verano y estaba llamado a ser pieza fundamental, por nivel y experiencia, en un equipo que quiere luchar por el ascenso a Segunda División. La temporada del ex del Atlético Baleares ha tenido altibajos, no está consiguiendo mantener las cifras goleadoras de campañas anteriores y en los últimos partidos parece haber perdido la confianza de Sergio Pellicer.

Los datos están ahí. Hasta el parón navideño, Dioni solo había sido suplente en 2 de 17 encuentros ligueros: en la jornada 7 en Huelva y en la 14 en la visita a Murcia. El atacante blanquiazul era un fijo en los planes de Pellicer cada fin de semana, pero eso ha cambiado tras su expulsión en la última jornada del 2023 frente al Algeciras en La Rosaleda.

El peso de Dioni en el equipo ha ido bajando, hasta el punto de que en el encuentro del pasado domingo frente al Recre fue el último cambio y solo disputó 2 minutos. Y desde el club no se ha notificado que padeciera ningún problema físico, por lo que todo debe basarse en una decisión técnica de Sergio Pellicer.

Tras esa expulsión antes del parón navideño, Dioni se perdió el encuentro en Orihuela contra el Intercity por sanción y luego no fue capaz de recuperar la titularidad ni en Ceuta -marcó un golazo saliendo desde el banquillo- ni contra la Real Sociedad en Copa del Rey. Después de eso, disfrutó de tres titularidades consecutivas -Castellón, Recre Granada y Atlético Baleares-, sin embargo, en los dos últimos encuentros ha vuelto a ser suplente -Melilla y Recreativo de Huelva-, y jugando solo 2 minutos el domingo.

En una entrevista reciente en La Opinión, Dioni reconocía que «el parón de Navidad» le «vino un poco mal», pero que ya volvía a encontrarse mejor. «Me miro las sensaciones en el campo y veo que me está costando un poco más. También tuve gripe al principio y varios problemas a nivel de cuerpo, lo fui encadenando todo. Tampoco pude jugar el día 2 -Intercity- porque estaba sancionado... Se me acumularon cosas y las sensaciones en eneros no han sido buenas. Es verdad que he metido gol, pero ahora estoy empezando a estar a mi nivel», añadió. Y lo cierto es que todavía sigue sin esa continuidad necesaria.

Fichajes y cambios de esquema

Los nuevos planes de Sergio Pellicer le están lastrando para entrar en el equipo. La llegada de jugadores como Ferreiro y Javier Avilés permite al míster utilizar otros sistemas donde la figura de Dioni tiene peor encaje. En los dos últimos encuentros ha usado un centro del campo formado por Genaro-Manu Molina y Dani Lorenzo que le ha funcionado, utilizando por delante a hombres de banda como Dani Sánchez, Avilés o Ferreiro para acompañar en ataque a Roberto.

Dioni posa para La Opinión de Málaga en el estadio de La Rosaleda. / M. García

En ese centro del campo formado por tres jugadores, Dani Lorenzo es el que actúa en posiciones más adelantadas, y ahí es donde está encontrando su mejor nivel. Siendo un jugador totalmente diferente a Dioni, está sabiendo ocupar ese espacio. Y ante el Recre lo volvió a demostrar.

La apuesta funcionó, y si Pellicer decide mantenerla, a Dioni le costará más volver al equipo. Veremos qué tiene pensado el míster para la visita a Alcoy.