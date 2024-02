Así está la situación con Roberto, Dioni y Avilés en la delantera

Uno de los grandes temas de actualidad en la rueda de prensa de Pellicer fue la situación de Roberto, Dioni y Avilés en la delantera del Málaga CF. Con la baja del cordobés se abren muchos escenarios para el técnico blanquiazul, todos a disposición del técnico para jugar este sábado frente al Alcoyano.

Roberto

Fue el gran sobre la mesa del que Pellicer explicó: "Es un jugador que era un proyecto y se ha vuelto una realidad. No hay que ser victimistas ni quejarnos. No es una lesión grave, esperemos que evolucione bien, aparecerán otros compañeros". Y, de hecho, tranquilizó en cuanto a los tiempos: "No soy médico, pero ha entrenado normal. Fue una sobrecarga y apareció con lo del parte médico. No es una lesión importante".

Pellicer afirmó que la lesión de Roberto no es importante. / Gregorio Marrero

Además, aprovechó para poner valor todo el trabajo que ha realizado para llegar a este momento. "El que juega al ajedrez no se lesiona muscularmente. Hace esfuerzos brutales. Yo tengo mucha memoria. En pretemporada decíais que no tenía gol. Se lo ha ganado él, la dirección deportiva por apostar y el cuerpo técnico por hacerle mejorar. La gente le va a perdonar todo porque aprieta como un animal. Lo que queremos es que esté tranquilo".

Dioni

Con la baja confirmada de Roberto llega el momento de Dioni, un futbolista que ha entrado poco en juego en las últimas semanas. "Hay que dejarlo tranquilo, tiene muchísima experiencia. Hablé con él hace tiempo. Que esté tranquilo, ha marcado goles siempre y los va a seguir marcando. Al malagueño en su tierra se le genera una presión añadida. En casa todo es un mundo. Tenemos que calmarnos todos y tener tranquilidad. Es rendimiento y hay picos de forma, estoy muy contento con él y con todos. Por planes de partidos, hemos pensado que nos podía ayudar durante el transcurso".

Avilés tendrá que dar ahora un paso adelante. / Málaga CF

Avilés

En cuanto al delantero cedido por el Leganés, advirtió de los diversos planes que hay con él: "Puede jugar en punta. Es cierto que el otro día buscábamos profundidad por banda izquierda. Es como un delantero enmascarado desde segunda línea. Nos va a dar polivalencia en la zona de arriba y ha venido para jugar por fuera en ataque, y amenazar los espacios desde dentro".

¿Quién será el sustituto de Roberto ante el Alcoyano? Habrá que esperar porque posibilidades hay varias. "También tenemos a Javi y a Juan, aunque sea otro perfil. Van a aparecer oportunidades para todos. Roberto es un perfil que no tenemos, pero a lo mejor aparecen otros para ganar el partido", concluyó Pellicer.