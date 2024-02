Pellicer: "Hay que volver a ser un equipo brutal fuera de casa"

Sergio Pellicer compareció este viernes en rueda de prensa en las horas previas a la visita del Málaga CF al Alcoyano (sábado, 18.00 horas). El ambiente es otro tras la victoria contra el Recreativo de Huelva, pero el técnico blanquiazul reconoció que el contexto del partido será otro muy diferente y que el objetivo es uno muy claro: encontrar el nivel del "equipo que fuera de casa competía a un nivel brutal".

El Alcoyano, otro partido muy diferente

"Siempre repasamos cuando jugamos contra el rival en la primera vuelta. Han visto en bucle el análisis, lo que hicimos mal en otro contexto con un rival que, a pesar de la última derrota, ganaron en Melilla. Es un partido totalmente diferente que contra el Recre: acciones a balón parado, mucho contacto, segunda oportunidad y ajustar el nivel de intensidad. Tienen muy claro a lo que juegan, están haciendo una temporada muy digna sin pasar apuros. Hay que estar al mismo nivel. Intentar jugar y hacer nuestro fútbol, que la calidad se vea reflejada".

Juanpe y Sangalli regresarán a la convocatoria ante el Ibiza. / Málaga CF

Convocatoria

"Entrará Aarón. Juanpe y Sangalli, aunque han entrenado, el alta competitiva no lo tienen. Prefiero que se queden trabajando y empiecen la semana limpia, necesitamos subir el nivel. Son jugadores que vienen para ser importantes y hay que ajustar bien. Ya estarán disponibles para pelear por estar en convocatoria. Si no hay lesiones, se está complicando".

Reencontrarse lejos de La Rosaleda

"Hicimos un partido de los más regulares y hay que encontrarlo lejos de La Rosaleda. Desde Navidad, no hemos encontrado el equipo que fuera de casa competía a un nivel brutal. Tenemos que volver a eso en un contexto de partido marcado por el nivel del rival. Es un momento muy marcado para esa continuidad".

Mejorar el nivel

"Tenemos que aumentar el nivel. El otro día en continuidad y regularidad, con un rival de arriba, que alabamos o criticamos en función del rival... lo habéis podido comprobar. Es el mismo respeto. Contra e Ibiza ya sabemos lo que nos espera. Lo preparo con la misma idea. El otro día dimos un paso adelante. A lo mejor no da para ganar contra el Alcoyano, hay que subir en otros aspectos".

Esquemas

"Está muy bien el tema de los esquemas. Siempre he dicho que creo en ellos en función de los jugadores. Hay varias estructuras para atacar y defender. Va a ser otro contexto de estructura, pero la idea y el ADN no va a cambiar: apretar, ser protagonistas, que cuando hunde al rival en bloque bajo sea vertical... Va a delimitar todo el duelo individual y recuperar bien tras pérdida. El balón parado va a ser una de las claves.

Pellicer reconoció la gran labor de Ferreiro desde su llegada. / Gregorio Marrero

Motivación

"Cuando vienes de una derrota, por cómo ocurrió y en un partido señalado, te das cuenta de que hay que seguir. La motivación tiene que ser la misma que con el Ibiza. Aquí fue de las peores primeras partes y nos superó. Veo a los jugadores bien, muy comprometidos, estoy contento".

Clasificación

"Yo tengo una opinión y es ganar en Alcoyano. Es un tópico, pero es cierto. Hace dos semanas había muchas dudas y ganamos, pasamos de todo a nada. La complejidad de esta categoría y de esta segunda vuelta es lo que va a marcarlo todo. Hay que sumar de tres en tres. Los rivales que hagan lo que tengan que hacer. Cuando falten varias jornadas, ya veremos por lo que el equipo pelea. Hay equipos que se van a caer, da igual dónde estén. No van a mantener la regularidad y no tenemos que ser nosotros, eso es lo que me preocupa".

Kevin

"A Kevin lo quiero mucho, es el jugador que me saca una sonrisa, pero de Navidad no ha venido al nivel que esperamos. Exijo a todos, pero sé algunos como Dani Lorenzo, Larrubia o Kevin que pueden dar más. Tiene que trabajar. Estoy muy contento de cómo lo lleva. Si entiende el juego y mejora, puede jugar en dos o tres años a primer nivel. Volverá pronto. Muy tranquilo y contento dándole la máxima confianza. Llevamos 25 empresas porque cada jugador tiene sus cosas. Yo gestiono jugadores y personas, pero ellos... Hay mucho ruido.

Manu Molina

"A veces parar el partido es jugar rápido. Manu es un ejemplo muy claro de cómo llegó. Tuvo lesiones y le costó, pero en Recre hizo el mejor partido. Es nuestro 'quarterback' en ataque y en defensa es el primero que ayuda. Está en un estado de forma muy alto. Se lo ha ganado con el trabajo y en el día a día. El elogio debilita, pero se lo ha ganado y tiene que darle continuidad".