Urgencias y tareas pendientes del Málaga CF antes del play off

Cerrado el capítulo del arbitraje que sufrió el Málaga CF ante el Real Murcia, al menos en lo que corresponde a las tareas de análisis, toca poner el foco en la pelota, en las cuestiones puramente futbolísticas que se dieron sobre el terreno de juego. ¿Por qué el equipo blanquiazul sumó su tercer empate consecutivo en La Rosaleda? ¿Qué es lo que le permitió al conjunto de Pablo Alfaro salir indemne sin sufrir ni tampoco generar nada?

Sean cuales sean las respuestas, hay muchas incógnitas en el fútbol blanquiazul y es que son muchos los aspectos los que han cambiado desde que hace varios meses el Málaga CF ganara bien a rivales directos hasta el día de hoy. El domingo, por lo pronto, se repitieron muchas de las urgencias que el equipo tiene que corregir de cara al play off.

Equipo inofensivo

Dijo Pellicer en rueda de prensa, y con razón si se atiende a los números, que el conjunto blanquiazul es el sexto máximo goleador del grupo II de Primera RFEF. Sí, con los números en la mano es cierto, pero también lo es que el Málaga CF ha marcado tres goles en los últimos siete partidos. El debate de la eficacia ofensiva ha estado ahí siempre, pero también debe estarlo lo que le cuesta a la plantilla generar. Fueron muchos los acercamientos contra el Real Murcia y solo un disparo a puerta ante Manu García.

No obstante, no solo es inofensivo en aspectos goleadores. También lo es para aprovechar las debilidades de sus rivales. El último ejemplo se vio el domingo. En la primera ocasión que Roberto le buscó la espalda a los centrales granas, uno de ellos se llevó tarjeta amarilla en el minuto 8 de partido. Es evidente que la sanción abrió una fuga en la muralla. ¿Cuántas veces buscó el equipo el peligro por esa vía? Ninguna.

Jugadores muy previsibles

Y una de las causas es la poca capacidad de sorpresa que tienen los futbolistas de Martiricos, al menos gran parte de ellos. El Real Murcia cerró la defensa y el carril central desde el primer minuto, y ahí acabaron todas las posibilidades. Dani Lorenzo no se va a inventar un pase milimétrico todos los días y hace mucho que los laterales no conectan varios centros con éxito en un mismo partido. Todos quieren el balón al pie e inventar por raso.

Los rivales conocen al Málaga

Y es que los equipos ya saben cómo poner en problemas muy serios al conjunto blanquiazul y especialmente en La Rosaleda. Si a alguno de ellos le funciona el plan, el resto lo va a seguir, especialmente si existe la posibilidad de quitarle puntos a uno de los ‘cocos’ de la categoría. No solo el equipo de Pablo Alfaro consiguió cerrar los espacios, sino que adelantó la defensa. Sin propuesta ni cambios con los que revolucionar el partido, el Málaga CF no consiguió herir en ningún momento a un Real Murcia al que solo la expulsión de Ferreiro consiguió darle algo de vida en el partido.

Sin fondo de banquillo

No obstante, la cuestión que más preocupa es el banquillo. No es casualidad que Pellicer repitiera alineación por primera vez en toda la temporada a falta de seis jornadas para el final... y tampoco es una buena noticia. Lo primero es que el grueso de jugadores con el que cuenta para ser importantes es muy claro: los 11 titulares del domingo, Ramón, Ferreiro y Einar Galilea. Un grupo muy reducido para luchar en el play off. Sin olvidar, como se pudo ver en La Rosaleda, que la batería de gente fundamental está llegando a su nivel mínimo.

Ahora quedan cinco partidos para terminar la temporada regular. No peligra la pelea por el ascenso del Málaga CF. Lo que sí lo hace es el rendimiento con el que va a llegar a junio y el estado de forma con el que le van a esperar los rivales.