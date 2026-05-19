Afición
Fondo Sur cancela el lanzamiento de rollos de papel ante las posibles sanciones
La Rosaleda ya está advertida de un posible cierre parcial o total por el lanzamiento de distintos objetos este curso
Lo que pretendía ser una fiesta en el Málaga CF-Racing de Santander del fútbol de antaño, recordando a las imágenes que se vivían en los estadios en los años 90, va camino de tener un final anticipado. El objetivo de Fondo Sur era lanzar rollos de papel higiénico a la salida de los jugadores, pero el club ha informado de consecuencias muy negativas si se producen tales hechos y, consecuentemente ya se ha anulado.
Después del recibimiento y en la antesala de lo que podría ser la clasificación matemática al play off, la Grada de Animación quería vestir la grada de blanco con los rollos de papel. El problema es que, pese a que es totalmente inofensivo, es un acto que está prohibido y que puede dejar sanciones importantes... a las puertas de un hipotético play off.
A las puertas de una sanción
Son diferentes normativas las que prohíben esta iniciativa. La Circular 5 de la temporada 2021/2022 de LaLiga prohíbe los rollos de papel higiénico cuando puedan ser utilizados de forma colectiva o como objeto arrojadizo, al considerarlos un riesgo para la seguridad. Además, el Reglamento de Venta de Abonos y Entradas prohíbe introducir elementos que, aun siendo individualmente inocuos, puedan generar riesgo al agruparse dentro del recinto, citando expresamente rollos de papel higiénico, pelotas y objetos similares.
Esta situación es especialmente delicada si se tiene en cuenta que el Málaga CF viene siendo advertido por parte de LaLiga por un posible caso de clausura -total o parcial- del estadio tras el lanzamiento de objetos desde la grada. El último fue un reloj, que también dejó una multa económica.
El aviso es claro por parte del club. Todo se agrava especialmente a las puertas de disputar el play off. Nadie en su sano juicio querría vivir a puerta cerrada o con una clausura parcial del estadio unas hipotéticas eliminatorias de semifinales. Ahora, había que recorrer el sentido inverso y se pone punto y final a una iniciativa que podía salirle bastante caro al Málaga CF.
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