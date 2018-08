Pierre Louis Geldenhuys presenta en Kempinski Hotel Bahía su obra de teselación y origami en luz

Kempinski Hotel Bahía vuelve a ser escenario de otra importante muestra de arte, en esta ocasión del diseñador de alta costura y artista textil, Pierre Louis Geldenhuys, cuya inauguración se celebró ayer sábado en este hotel de cinco estrellas Gran Lujo.

Al evento asistieron más de un centenar de personas, entre ellos, el propio artista, único en el mundo que realiza obras de teselación y origami en luz.

La exposición, compuesta por 15 obras, contó con la presencia del concejal del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Estepona, Sergio Rodríguez.

El artista Pierre Louis Geldenhuys ha explicado que "en esta exposición he querido mostrar tres conceptos, el primer concepto parte de los ensayos más celebrados del siglo xx, ´Elogio de la sombra´ (1933) de Junichiro Tanizaki, desarrollando así una argumentación estética del costumbrismo nipón. El segundo concepto trata de la emersión de los ´Concretos y Abstractos´ los cuales son incontables e inacabables como es el infinito, la percepción y las emociones, cubriendo así un ciclo donde ofrezco una guía para entender esta interrelación. En el tercer concepto he deseado desarrollar un homenaje a la mujer ´Erótica, Oprimida y Mutilada´ de ciertas partes de África y Asia en las que son forzadas a la mutilación genital. A través del uso del color destapo el dolor que ha de soportar esta mujer, no sólo físicamente sino emocionalmente".

Esta muestra de arte ha sido traída a la Costa del Sol por LuxStyle, Fashion & Luxury Consulting, y se puede visitar hasta el 30 de agosto, en horario de once de mañana a nueve de la noche.

Pierre Louis Geldenhuys (Sudáfrica, 1971) es diseñador de alta costura y artista textil formado académicamente en disciplinas de vestuario, atrezo, textiles, maquillaje, decorados, iluminación, sonido y producción, fruto de sus licenciaturas en Artes de Teatro y Diseño de Moda en el seno de la Tswane University of Technology de Pretoria –a comienzos de la década de los noventa– y la Cape Peninsula University of Technology de Ciudad del Cabo –en la primera década del presente siglo–, respectivamente. Pierre Louis Geldenhuys se afinca en España – combinando su residencia entre Valencia y Madrid–, y da un giro en su trayectoria profesional, investigando y enfocándose en el arte textil, basado en la geometría y las técnicas de teselación y origami.

En lo que respecta a sus obras, las telas y la luz juegan un papel determinante en el desarrollo de su trabajo. Sombras y volúmenes emergen con la calidez del color de las sedas que cuidadosamente selecciona, interviene y transforma a través de la técnica de la teselación. Inspirándose en el origami japonés, convierte las formas geométricas que surgen del tejido en delicadas figuras poligonales acentuadas por la luz que incide sobre ellas. El trabajo de Pierre Louis Geldenhuys se fundamenta en una sólida base de conocimientos sobre geometría y su experiencia como diseñador de moda, fórmula que le lleva a una profunda investigación de las múltiples posibilidades encontradas en unir la seda salvaje con los teselados. Sin embargo, esta técnica milenaria utiliza un patrón repetitivo de figuras geométricas, en este caso, intercaladas entre sí y sin dejar espacios libres, es decir, están ordenadas de forma continua, no se superponen, y conforman diversas figuras que se podrían seguir de manera infinita, intrincada y precisa.