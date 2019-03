Más de 15.000 vecinos de Marbella han pedido ya el abono para usar gratis el autobús

Más de 15.000 marbellíes han solicitado ya el abono con el que podrán utilizar de forma gratuita las líneas de transporte urbano cuya gestión dependa del Ayuntamiento, desde el mes de abril.

Desde hace un mes, los vecinos que estén empadronados en el municipio pueden solicitar la Tarjeta Municipal de Movilidad en la Delegación de Participación Ciudadana o en las tenencias de Alcaldía de San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas.

Los títulos se pueden pedir en cualquier momento, sin límite de plazo y, según el Ayuntamiento, se tendrán que renovar cada dos años. Las tarjetas se expedirán de forma gratuita para sus titulares y carecerán de la fotografía del beneficiario por lo que, para evitar su uso fraudulento, los usuarios deberán mostrar al revisor el DNI, NIE o pasaporte, en caso de inspección.

Los grupos municipales que integran el equipo de gobierno, PP y OSP, aprobaron ayer de forma definitiva, en un pleno de carácter extraordinario, la ordenanza que regula el transporte público y permitirá al Ayuntamiento iniciar, en los próximos días, la distribución de las tarjetas.

Los grupos de la oposición, formada por PSOE, IU y Costa del Sol Sí Puede, se abstuvieron.

El objetivo del Gobierno local es que los beneficiarios de esta medida puedan utilizar a partir de abril el trasporte público urbano sin abonar el precio del billete.

«Era necesario dar el visto bueno a la ordenanza para empezar a expedir ya las tarjetas que habiliten para el uso gratuito del autobús. Esta normativa es una prioridad del Ejecutivo local para poner a disposición de la ciudadanía la gratuidad del transporte público en condiciones de igualdad», indicó el delegado de Transporte, Félix Romero.

El concejal señaló que, tras una petición del grupo municipal de IU, el Ayuntamiento ha iniciado negociaciones con la Junta de Andalucía para que los usuarios de las dos líneas que discurren por el término municipal y son competencia del Gobierno regional puedan beneficiarse de la gratuidad del servicio.

El concejal de IU y exdelegado del ramo, Miguel Díaz, reclamó ayer al Gobierno local que, además de ser gratuito, el servicio sea de calidad. «Entendemos que la gratuidad puede transformarse en una herramienta para fomentar el transporte público, pero si no se cumple con lo fundamental –la calidad– esa tarjeta solo será papel mojado. Si el servicio no es eficiente, puntual, atiende las demandas vecinales o es accesible, por más que sea gratis no será efectivo y no lo usará la ciudadanía», agregó.

El portavoz de Podemos, José Carlos Núñez, tachó la propuesta de electoralista ya que, indicó, «los autobuses son malos y el servicio, indigno de una ciudad que quiere ser cinco estrellas. El GIL regalaba casas y el PP regala billetes de autobús. Es una medida electoralista», agregó.

Por su parte, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos advirtió de que la gratuidad del servicio podría conllevar un uso inapropiado del transporte público. «La patronal remarca que la manera óptima de promocionar el transporte urbano pasa por lograr un servicio rápido, cómodo y capaz de resolver adecuadamente las necesidades de movilidad de los ciudadanos; y no por hacerlo gratuito. Además, existen otras maneras para lograr que los vecinos se empadronen», señalaron fuentes del colectivo.