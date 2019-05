Miguel Campello y We are not dj's actuarán en San Pedro la Noche de San Juan

San Pedro Alcántara celebrará el 23 de junio la Noche de San Juan con una doble propuesta que arrancará a las 20.00 horas con una nueva edición del festival Holi Colours, en este caso tipo flúor, y que continuará, tras las hogueras de las 00.00 horas, con los conciertos de Miguel Campello, cantante de El bicho, y de los artistas locales We are not dj's.

La directora general de Cultura sampedreña, Gema Midón, ha destacado durante la presentación que por segundo año consecutivo la Tenencia «apuesta a través de las áreas de Cultura y Juventud, por un evento de calidad organizado directamente por nosotros».

«El año pasado celebramos un gran festival de música con diferentes estilos, como Aslándticos o No me pises que llevo chanclas, que fue un gran éxito», ha subrayado Midón, quien ha puesto el acento en que, nuevamente, ambos eventos tendrán lugar en la playa de La Salida y serán gratuitos.

«La Noche de San Juan es una fiesta tradicional y muy asentada en San Pedro», ha dicho, por lo que ha animado a los vecinos a acercarse a la playa a disfrutar de una noche llena de luz. Por último, ha recordado que, como cada año, habrá una hoguera municipal, a la que previsiblemente se sumarán más a lo largo del litoral sampedreño.