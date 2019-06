"OSP no ha sabido vender el trabajo hecho en San Pedro durante el pasado mandato"

Fue la formación que, en el mandato anterior, puso y quitó gobiernos y que logró más competencias para la Tenencia de Alcaldía. En los próximos cuatro años estará en la oposición.

­Durante el anterior mandato lideró el partido clave para la gobernabilidad del municipio, estuvo al frente de una Tenencia de Alcaldía con presupuestos que rondaban los 20 millones de euros al año e imaginó la posibilidad de ser, en 2023, presidente de un San Pedro Alcántara constituida en Entidad Local Autónoma. Hoy, Rafael Piña afronta sus últimos cuatro años de carrera política desde la oposición y con el temor de que el gobierno de mayoría absoluta del PP reduzca la autonomía de la Tenencia de Alcaldía.

¿El Gobierno local desmantelará la Tenencia de Alcaldía?

No lo sé. He denunciado que el gobierno local, antes incluso de tomar posesión, ha iniciado los procedimientos para trasladar a Marbella a cinco trabajadores municipales adscritos a la Tenencia. Pero son cambios que han impulsado los directores generales, no los concejales o la alcaldesa. Le he pedido al nuevo teniente de alcalde (Javier García) que se interese por estos casos ya que estos trabajadores han realizado una gran labor en San Pedro.

¿Qué le parece que la primera medida que adoptó Ángeles Muñoz tras tomar posesión como alcaldesa fuera firmar los decretos de cese de los directores generales y asesores de OSP?

Era lo lógico. Ella tendrá que poner ahora a su gente, aquella en la que tenga más confianza, y necesitará esas plazas.

Mostró especial premura.

Yo hubiera hecho lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que el PSOE impugnó el reglamento de nombramiento de directores generales y coordinadores y, hasta donde sé, no ha habido resolución. Ahora no estoy seguro de que la alcaldesa pueda nombrar directores generales a personas que no sean funcionarios.

Si pudieran ¿los directores generales que estuvieron con OSP deberían optar de nuevo a esas plazas?

Si son de libre concurrencia, deberían volver a concurrir, sobre todo por la experiencia que tienen. Difícilmente alguien conocerá mejor las entrañas del Ayuntamiento como, por ejemplo, Gema Midón (exdirectora general de Cultura de San Pedro).

¿Cómo valora el hecho de que Javier García tenga dos concejales para gestionar la Tenencia de Alcaldía?

Ojalá hubiera tenido yo dos concejales en la Tenencia de Alcaldía para llevar diferentes áreas y trabajar con más fuerza todavía. Pero hay que tener en cuenta que Javier García ha sido nombrado, no como teniente alcalde de San Pedro, sino como presidente delegado del distrito de San Pedro.

Los dos concejales, de Deportes y Asuntos Sociales, trabajarán de forma coordinada con los delegados del Ayuntamiento.

Si eso es así, es un síntoma de preocupación. Quien tiene que llevar el pulso del pueblo es el teniente de alcalde, en este caso el concejal presidente del distrito. Que alguien esté subordinado a Marbella será un paso atrás importante. Nosotros siempre trabajábamos informando a Marbella.

Informando, que no pidiendo permiso para gestionar.

Prácticamente nunca y sólo en cosas muy trascendentes. Por ejemplo, nosotros decidimos poner en marcha un teléfono de atención al ciudadano para recoger residuos y enseres de puerta a puerta. Lo planteamos al delegado y lo hicimos. Informamos de la medida, pero no pedimos autorización. De hecho, esa medida no se puso en marcha en Marbella. Con contrataciones de guardias jurado, por ejemplo, pasó algo parecido.

¿Cree que OSP, que se fundó para defender la autonomía de San Pedro, podría ser el partido que pueda poner riesgo esa autonomía, especialmente tras la moción de censura de 2017?

Estoy absolutamente convencido de que no. Hoy OSP es fundamental, indispensable para San Pedro. La persona de San Pedro Alcántara que quiera a San Pedro, sea del PP, del PSOE o de IU, saben que el día que OSP desaparezca y no esté ahí la autonomía que hemos logrado desaparecerá. No tengo ninguna duda. Cuando nosotros llegamos a San Pedro, éramos un barrio más de Marbella. Todo, absolutamente todo, estaba centralizado en Marbella. Por ejemplo, las bombas de agua de las fuentes estaban todas rotas. Todas. Hoy, el nuevo equipo de gobierno se ha encontrado toda la maquinaria de Limpieza renovada, maquinaria nueva en Servicios Operativos y Jardinería o un plan de poda contratado.

Pero hoy vuelve a gobernar San Pedro el partido que tenía las bombas de las piscinas rotas. ¿Qué parte de responsabilidad tiene OSP?

Toda. No hemos sabido vender nuestro trabajo. Hemos sido un partido que hemos tenido dos asuntos que han influido en la pérdida de apoyos. Por una parte, nos ha podido la ansiedad por hacer muchas cosas en el mínimo tiempo posible, sobre todo en obras y mantenimiento. Y, por otra parte, no hemos vendido nada. Hemos ido a pecho descubierto y muchas veces los vecinos tienen que entender por qué se hace una determinada obra.

¿A eso atribuye que OSP haya perdido 1.000 votos en las pasadas elecciones locales?

Es una de las razones. Hay también parte del electorado que no nos ha perdonado que pactáramos con el PSOE y con el PP y otra parte que creían que, estando OSP, iban a tener un beneficio de ciertas cosas, como se hacía en la época del GIL.