El Grupo Da Bruno inicia un novedoso servicio de Take Away Gourmet

El Grupo de Restauración Da Bruno apuesta por la tecnología en su servicio de Take Away Gourmet. A través de un novedoso sistema de envasado, los pedidos llegan perfectamente emplatados, y se podrán degustar en el mismo envase, con la misma calidad que en el restaurante. Un nuevo servicio y una nueva aplicación más ágil, cómoda e intuitiva, para tener una "experiencia gourmet desde la comodidad de tu casa".

El nuevo servicio de envío de comida a domicilio y take away gourmet, se realiza a través de la nueva web dabruno.com, una aplicación web que permite realizar el pedido de forma cómoda, efectuar el pago on line de forma segura, y realizar el seguimiento del pedido de forma permanente.

La renovada web de Da Bruno, permite mayor y mejor accesibilidad, desde cualquier dispositivo móvil, con un diseño más actual, moderno y muy intuitivo. Mayor comodidad y accesibilidad al servicio de los comensales.

De esta forma, Grupo Da Bruno pone a disposición de todos los clientes, una nueva experiencia gastronómica gourmet para los vecinos y residentes de Marbella, de forma ágil y rápida, y por supuesto cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene que marcan las autoridades sanitarias en materia frente al COVID 19.

"Hemos querido dar un paso más en nuestros servicios y queremos ofrecer la calidad de nuestros platos a domicilio, por eso lo llamamos Take Away Gourmet. Para ello utilizamos los elementos que la actual tecnología nos ofrece para que los pedidos conserven la calidad que siempre ofrecemos en los restaurantes Da Bruno, con unos envases y una presentación muy especial", señala Bruno Filippone, propietario de este grupo de restauración.

Además, Da Bruno reforzará las medidas que siempre ha tenido muy en cuenta con respecto a la higiene y salubridad en cocinas y demás emplazamiento de almacenaje de productos; reforzando las recomendaciones de limpieza en las instalaciones y desinfección en las manos de los profesionales durante la preparación de dichos pedidos

Los horarios de take away y delivery Gourmet serán de 13,00 h a 22,00 h. de forma ininterrumpida, tanto para recoger pedidos en los restaurantes, como para enviar los pedidos a su domicilio o su centro de trabajo.

Para el propietario del Grupo Da Bruno, Bruno Filippone, "son momentos de ofrecer la mayor comodidad y seguridad a nuestros comensales". La tecnología se alía con Da Bruno para ir más allá y ofrecer la calidad de nuestros restaurantes pero en su casa o en su oficina. Así que de esta manera ampliamos nuestros servicios, y además de poder seguir disfrutando en Da Bruno, ofrecemos una "experiencia de luxe desde la comodidad de tu casa", tal y como hemos venido haciendo desde hace 25 años".

"Son momentos de reinventarse y de ofrecer nuevos y más servicios. Marbella y su Costa del Sol tienen fortaleza para seguir siendo un referente internacional, y debemos seguir apostando y generando nuevos servicios ante esta nueva realidad que nos ha tocado vivir", señala Bruno Filippone.