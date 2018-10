La Junta culpa a Cártama de no ceder los terrenos del Hospital del Guadalhorce con todos los servicios

­Ante un posible retraso en la apertura al cien por cien del Hospital del Guadalhorce, después de que tres vecinos de la zona se nieguen a instalar en sus fincas la correspondiente red eléctrica que requiere el centro, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, indicó que el Ayuntamiento de Cártama debería haber cedido los terrenos para el hospital con todos los servicios e incluyó a la Diputación ante su papel «auxiliar» en los municipios de la zona.

Ruiz Espejo aseguró que colaboran con todas las partes implicadas para que la instalación se haga en el menor tiempo posible ya que ellos son «los primeros interesados» en zanjar este asunto y abrir por completo el hospital, unas instalaciones para las que ya tienen todos los recursos listos para su «apertura inmediata». «Estamos ahí para facilitar y evitar que esto suponga cualquier retraso, lo que este en nuestra mano lo haremos pero no somos la administración encargada de esa tarea. No le van a pedir responsabilidades a otras administraciones por la apertura del hospital o los servicios que se dan pero a nosotros sí nos preguntan por qué no está la línea eléctrica pero esa no es nuestra tarea».