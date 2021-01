El cribado en Gaucín se salda con una participación del 65% y un 3% de positivos

Sólo el 3% de los vecinos que han participado en el cribado masivo decretado por la Consejería de Salud en Gaucín ha dado positivo, según ha informado a La Opinión de Málaga el alcalde de este municipio de la Serranía de Ronda, de 1.589 habitantes, Pedro Godino.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) citó para el pasado lunes, 11 de enero, a un total de 300 vecinos para participar de manera voluntaria en este muestreo aleatorio para conocer la situación real del coronavirus, ya que el municipio tiene una tasa de incidencia de 634 casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas.

Un total de 197 vecinos de los 300 citados por el SAS acudió a la cita, lo que supone una tasa de participación del 65%, un dato que ha provocado el malestar del alcalde del municipio.

"Parece que los vecinos no se toman en serio la enfermedad cuando tenemos una situación que empeora cada día en la provincia de Málaga, como me comentó el delegado de Salud, Carlos Bautista, que estuvo presente durante el cribado", ha lamentado Godino.

"Puedo entender que entre 25 y 30 vecinos no hayan venido por motivos laborales pero el resto creo que no ha venido porque no le ha dado la gana", ha manifestado el regidor.

El alcalde se ha mostrado muy enfadado con los vecinos que no han acudido al muestreo "porque podían haber permitido detectar más personas asintomáticas, como los seis casos positivos detectados".

"La gente no es consciente de que pueden ser asintomáticos y estar propagando el virus a las personas con las que se reúnen o a sus propios familiares. Por eso era importante que participaran en este cribado pero muchos han preferido quedarse en sus casas antes de que les obligaran a confinarse en caso de haber dado positivo", afirma Pedro Godino..