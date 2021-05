«Ya podemos decir en mayúsculas y en voz alta que como en Málaga, no hay otro sitio donde exista mayor confort ambiental». Así de rotundo es el presidente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves y actual alcalde de Alozaina, Antonio Pérez, quien no deja lugar a dudas de que la provincia no puede ser mejor después de que la Sierra de las Nieves esté ya a solo un paso de ser declarada Parque Nacional tras su aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados esta misma semana. «Es una gran noticia que no debe llevarnos a equívocos, porque la declaración se producirá cuando el Senado dé su visto bueno y posteriormente se publique en el BOE», aclara el director del parque Sierra de las Nieves, Rafael Ángel Haro, quien espera que este hecho se produzca en el menor tiempo posible. «Obviamente, con cada paso que damos todo el mundo se revoluciona. Primero fue cuando lo aprobó el Consejo de Ministros y ahora esto».

Aunque todavía quieren ser cautos, lo que no se puede negar es que ya están en la recta final de un largo proceso que empezó a fraguarse hace más de un siglo y que culminará con un hito histórico: la Sierra de las Nieves será el decimosexto Parque Nacional de España, el tercero de Andalucía, pero sobre todo, el primero de Málaga.

Y es que el reconocimiento de este gran pulmón verde y paraíso natural de Málaga con la máxima figura de protección de todo el territorio nacional supondrá un antes y un después para la comarca. «La declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional va a ser un impulso económico, social y turístico inmejorable, no solo para el parque en sí, que es un oasis de biodiversidad con 1.500 especies de flora y 123 tipos de aves, entre otras muchas especies; sino que será también un revulsivo para los 14 municipios que lo integran», señala el director. Porque el conjunto de toda Sierra de las Nieves es como una orquesta que solo suena bien si están todos sus miembros y donde el vocalista principal es el pinsapo.

Con la figura de Parque Nacional, se está confirmado que la Sierra de las Nieves tiene valores naturales por encima de lo normal, concretamente «hay 27 sistemas naturales terrestres, y de ellos, 10, los tenemos en Sierra de las Nieves».

Además, se han reconocido dos sistemas que no estaban representados hasta ahora: los famosos pinsapares y las rocas peridotitas como una formación con una singularidad geológica muy escasa en la corteza terrestre y donde en la Sierra de las Nieves hay un total de 9.000 hectáreas. Y es que aunque este enclave cuente con la superficie más grande de pinsapos de Europa y el 80% de estos abetos en el mundo, «muchas veces no le damos la importancia que tiene porque nos hemos criado y llevamos aquí toda la vida», señala Pérez.

Sin embargo, es tanta la flora y fauna del lugar que se extiende a lo largo de una superficie de casi 23.000 hectáreas, que mientras a cualquier visitante se le abre una ventana de posibilidades de turismo, para los pueblos se convierte en todo un escaparate de su cultura, su patrimonio, su gastronomía y su gente. «En su visita a Sierra de las Nieves, el turista se encuentra ante un territorio natural, que aunque se ha estado utilizando por el ser humano desde siempre, conserva todos sus valores. Es un sistema de montaña con sus picos, sus valles, sus ríos, sus bosques, encontrándose un paisaje único con esos pinsapares que solo están en el sur de Andalucía». Lo que se une a un territorio circundante que son los municipios de unas características muy particulares. «Son pequeños pueblos andaluces, con casas blancas, de calles con recovecos y con una gastronomía magnífica y una tranquilidad perfecta para ir de vacaciones», describe Haro, quien asegura que es un sitio que hay que conocer e invita a todo el mundo a disfrutarlo.

Para el presidente de la Mancomunidad, las vistas son espectaculares desde la cumbre de Sierra de las Nieves que goza de una situación geográfica privilegiada. «Desde su punto más alto se pueden ver claramente África y distintas provincias de Andalucía como Cádiz, Córdoba y Granada».

La Sierra de las Nieves ya posee la categoría de parque natural y Reserva de la Biosfera. Con este nuevo reconocimiento, se espera atraer el interés de empresas e inversores que creen empleo y que sirva como un medio más para luchar contra la despoblación rural y concretamente para El Burgo, Yunquera, Tolox, Monda, Istán, Benahavís, Parauta, Ronda, Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén y Serrato.

Búsqueda de financiación y apoyos

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, integrada por Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera, gestiona la reserva de la biosfera del mismo nombre. Actualmente están buscando financiación y trabajando para conseguir ayudas de calado para que este nuevo escaparate se desarrolle adecuadamente y con medios suficientes para que todo el territorio se beneficie, de tal forma que se consiga a su vez un turismo de desarrollo sostenible que evite aglomeraciones y masificaciones que puedan dañar el entorno.

Recientemente, el organismo ha impulsado un plan para tal cometido cuantificado en 4 millones de euros y que cuenta ya con el apoyo de la Diputación de Málaga, quien aportará el 15% mientras que ya se ha solicitado al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que abonen el 40%, quedando el 5% para los municipios de la Mancomunidad.

En este plan se contempla la creación un parque de aventuras, aparcamientos para vehículos, lanzaderas y un recinto para autocaravanas. También la mejora de rutas senderistas , rutas para familias con niños en los cascos urbanos, la creación de senderos accesibles, la homologación de rutas ciclistas, en ebike, un parque de aventuras y un análisis del potencial del turismo astronómico y ecuestre del parque y nuevos puntos de información turística.

Actuaciones de embellecimiento de los cascos urbanos y de un área para caravanas. Asimismo, se plantea la creación de una web que aglutine toda la oferta turística georreferenciada y visor GIS, una app de senderos, campañas de marketing digital y la unificación de la señalización turística.