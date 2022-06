Una veintena de medios aéreos encaran las horas "decisivas" de un incendio aún lejos de estar controlado

Veintitrés medios aéreos encaran las horas "decisivas" del incendio de Sierra Bermeja, aún lejos de estar controlado, y que ha calcinado ya 2.150 hectáreas desde ayer al mediodía.

Las aeronaves pudieron incorporarse de forma progresiva en torno a las 12 de la mañana después de que se disipase la espesa nube de humo provocada por la inversión térmica, un fenómeno que impide que salga el humo que desprende el propio incendio, generando una capa de niebla a cierta altura que impide la visibilidad.

Esas horas de espera han ralentizado las tareas de extinción, que solo han podido continuar por tierra, perdiendo así las primeras horas de la mañana en la que los medios aéreos resultan más efectivos.

"Era bueno que se disipara porque podíamos empezar a trabajar por aire pero en el peor momento para nosotros y el mejor para el fuego, porque la humedad está más baja y la temperatura más alta. Por eso el trabajo de las horas centrales no ha tenido un rendimiento notable", ha explicado el subdirector del centro regional del Infoca y director de extinción, Alejandro García.

Asimismo, la inversión térmica ha dado una "tregua escasa" según ha apuntado García, ya que a las seis de la tarde se han vuelto a materializar la acumulación de humo procedente del incendio. En este caso los trabajos han podido continuar, eso sí, con mayor dificultad.

En cuanto a las características del incendio, el director de extinción ha aclarado que aunque la comparativa con el incendio de septiembre es "inevitable", lo cierto es que tienen motores de propagación "radicalmente distintos".

"Si el año pasado tuvimos un motor de propagación a base de convección, una columna convectiva que condicionaba todo, hoy y ayer estamos teniendo un incendio movido en ocasiones por viento y, cuando el viento cesa, por topografía. La topografía aquí es muy agresiva y, por tanto, como tenemos la misma cantidad de combustible se está generando por cuencas de propagación, altas intensidades puntuales", ha continuado Alejandro García.

La principal dificultad de este incendio radica en el fenómeno de la inversión térmica, que se está produciendo de forma "fortísima" en los últimos días, lo que ha obligado a suspender la estrategia que el Infoca tenía planificada para esta jornada y centrar los esfuerzos en el trabajo terrestre frente a la línea de fuego.

En cuanto a la ubicación del fuego, se está registrando una actividad intensa al noroeste, pero también en la zona este y suroeste. "Hay actividad también en la zona oeste, pero no me preocupa porque están muy cerca de las zonas más calcinadas del año pasado, con lo cual no tiene potencial de propagación", ha especificado García.

"La parte norte que amenaza a Benahavís está bastante activo porque es fuego de cola, fuego que está bajando por la pendiente sin que el viento le ayude, simplemente porque hay combustible. Va muy lento. El gran problema de ese flanco es que el matorral y el arbolado son muy densos, de forma que la descarga de medios aéreos no llega a la base de las llamas, se quedan en la parte alta, aminoran pero vuelve a surgir de la base".

Trabajos durante la noche

El Infoca ha preparado una planificación táctica específica para las últimas horas de sol antes de que los medios aéreos se retiren en torno a las nueve y media de la noche, un intervalo que se considera "decisivo" ya que determinará la evolución de la noche.

"Ahora tenemos desde que comenzó el incendio una ventana meteorológica de oportunidad para acometer trabajos que sí den frutos. Esperemos que así sea", ha afirmado el subdirector del COR, que asegura que se espera que el viento baje considerablemente hasta la tres de la mañana. "Ahora ha frenado bastante la velocidad porque el viento que teníamos ayer no lo tenemos hoy".

Más de 2.000 personas de continúan desalojadas como medida preventiva ante el avance del fuego. Son residentes del casco urbano de Benahavís

Tras la retirada de los medios aéreos, continuarán trabajando los efectivos terrestres que han estado desplegado durante el día, un dispositivo que se prevé incrementar para hacer "labores quirúrgicas" en los puntos con más probabilidad de desarrollo del fuego.

En esas zonas se va a atacar las llamas con tendidos de manguera, fuego técnico y con herramientas, por ejemplo, raspando el suelo para crear líneas limpias y evitar la propagación.

"En torno a 1.000 efectivos siguen trabajado a destajo. Son horas clave, nos jugamos parte de lo que pueda pasar en el incendio las próximas horas", ha subrayado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Desalojados

Más de 2.000 personas fueron desalojadas como medida preventiva ante el avance del fuego en la noche del miércoles. Son residentes del casco urbano de Benahavís, de la urbanización Montemayor, de Marbella Club, de Benahavís Hill y el diseminado Velerín Alto de Estepona. Esta misma noche la Dirección Operativa y de Extinción del Plan Infoca ha autorizado la vuelta ordenada y paulatina de los desalojados del casco urbano de Benahavís, así como de las urbanizaciones Benahavís Hill y Marbella Club. Los vecinos de Montemayor en Benahavís y Velerín alto en Estepona siguen desalojados y no se ha autorizado su regreso aún por estar más cerca de la zona del incendio.

#Consejos112 📢Si eres vecino de #Júzcar es posible que estés notando un aumento del humo en la zona.



➡️ Cierra puertas y ventanas para que no entre en las casas y así evitarás incidencias. #IFPujerra pic.twitter.com/XRPhaxrnw4 — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 9 de junio de 2022

"Lo fundamental es transmitir y trasladar a todos los vecinos que se están viendo afectados que contamos con un operativo extraordinario, lo mejor de Andalucía para proteger la vida de las personas", ha incidido el subdirector de Emergencias 112, Juan Ramón Rodríguez, que ha explicado que también se está actuando en municipios afectados por el humo como Pujerra y Júzcar, sellando ventanas y puertas.

Además, se está acompañando de forma puntual a aquellas personas que necesitar volver momentáneamente a sus casas para recoger, por ejemplo, medicamentos y otros artículos imprescindibles, siempre acompañados de la policía adscrita, Policía Local y en coordinación con la dirección de extinción para garantizar la seguridad.

La carretera A-7175 permanece cortada en sentido ascendente de la vía, a la altura del kilómetro 3.