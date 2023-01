Concentración en Alameda para reclamar servicio médico 24 horas

Alameda volverá a echarse a las calles para reclamar lo que consideran justo para su municipio: un servicio médico 24 horas. La concentración, convocada por la Plataforma Sanitaria Zona Norte de Málaga y respaldada por el Ayuntamiento y técnicos de emergencias sanitarias, tendrá lugar el próximo lunes 16 de diciembre en el centro de salud de la localidad a las doce de la mañana.

Este municipio de la comarca de Antequera lleva intentando conseguir una atención médica 24 horas desde el año 2019, una necesidad que se hizo imperiosa cuando se sucedieron varios casos de alertas de grado uno (ictus, fractura grave, infarto, etc.) que no fueron atendidos a tiempo y que desgraciadamente se cobraron el fallecimiento de varios vecinos. Tras no obtener ninguna respuesta satisfactoria por parte de Salud, quien considera que la asistencia sanitaria programado y urgente está garantizada en esta población, en abril del año pasado, el Consistorio, por unanimidad, puso en marcha una recogida de firmas que respaldaron más de 2.000 vecinos.

Sin embargo, la iniciativa se pospuso cuando el Área Sanitaria Norte de Málaga anunció la incorporación de una nueva ambulancia a la comarca de Antequera y que iría destinada a este municipio. Pero a día de hoy no hay noticias nuevas de la licitación, en la que supuestamente se lleva trabajando desde marzo de 2019. «En junio dejamos la recogida de firmas porque se nos dijo que de forma inmediata se iba a poner en servicio esta ambulancia 24 horas. Han pasado 7 meses y aún no se ha puesto en marcha», ha indicado el alcalde, José García.

Según el regidor, la licitación se había iniciado en enero de 2022, sin embargo, debido a que se había presupuestado por debajo del coste real necesario, recibió una impugnación por parte de Comisiones Obreras y una de las empresas que optaron. «El Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía admitió el recurso y paralizó el procedimiento. Aun así, la Junta podría haber iniciado uno nuevo subsanando ese error y de momento no lo ha hecho», cuestiona.

A día de hoy, Alameda depende de la ambulancia que parte desde el centro de salud de Mollina, tardando más de 15 minutos en llegar. En el caso de estar prestando otro servicio, tendría que ser sustituida por la de Villanueva de Algaidas o Archidona, lo que duplica el tiempo de atención al paciente. Por todo ello, hacen un llamamiento masivo a la movilización ciudadana para que «luchen y defiendan algo tan importante para el pueblo».