La Comisión Taurina Municipal ha emitido el informe en el que justifica su decisión de proponer a Taurina de Buendía S.L. como la empresa que gestione y organice los festejos taurinos en Antequera durante la temporada 2023.

Los integrantes de la Comisión Taurina procedieron a la lectura, análisis, debate y catalogación de las cinco ofertas presentadas ante el Registro Municipal en tiempo y forma: Fomentauro, Taurina de Buendía, Taurohispania Milenium, Taurosevilla 2000 y Toros La Merced.

En este sentido, destacaron al respecto “la calidad de las propuestas, sin duda gracias al esfuerzo e interés de los empresarios para aportar la mejor de las mismas”.

Tras la puesta en común de todas ellas y, por unanimidad, se decidió encomendar a Taurina de Buendía S.L. para la gestión y organización de los festejos taurinos en la Plaza de Toros de Antequera durante la temporada 2023.

Por otra parte, la Comisión Taurina expone que, una vez comunicada esta decisión, la empresa elegida deberá presentar en un plazo no mayor de 15 días su proyecto de temporada taurina de forma pública. De no ser así, la Comisión emitirá un nuevo informe en el que se elegiría otra empresa designada en su lugar por el no cumplimiento de esta decisión.

Además, se solicita la empresa que ofrezca y concrete un descuento en los precios de las entradas de los festejos a las diferentes peñas, asociaciones y otras entidades taurinas registradas legalmente y que así lo soliciten.

En el informe emitido por la Comisión se consideró también como “acertada” esta fórmula elegida por el Ayuntamiento de abrir un plazo para presentación de solicitudes de organización de los festejos de una temporada, debiéndose mantener a principios de año para que las empresas interesadas puedan presentar las mejores propuestas posibles.

Cabe recordar que la Comisión Taurina está compuesta por el presidente de la Peña Taurina Los Cabales, Juan Herrera, el presidente de la Plaza de Toros, Francisco Fernández, el veterinario Ángel Caracuel y el asesor taurino José Ignacio Manzanares.