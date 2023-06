El movimiento #QuieroCorredor ha llegado a Antequera este viernes 30 de junio con su acción itinerante ‘Laberinto de Retrasos’ para exigir la finalización de las obras del Corredor Mediterráneo, que acumulan ya más de 25 años de retraso. Aunque el Ministerio de Transportes había marcado como fecha final de los trabajos el año 2025, “esto no va a ocurrir bajo ningún concepto”, ha afirmado el secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios, Diego Lorente, quien ha explicado que el origen del problema ha sido la falta de voluntad política y el atraso de las inversiones. “Hoy en día ya no puede haber falta de voluntad política porque el conjunto de la sociedad está gritando quiero corredor de forma permanente. Y al final las infraestructuras son clave para el desarrollo de un país. Además, en esta área del Mediterráneo hay dos actividades económicas fundamentales. Por un lado, las exportaciones y las mercancías; y luego el turismo que necesita de conexiones rápidas y fáciles para que nuestros turistas se desplacen por el conjunto del Arco Mediterráneo”.

A pesar de todo, ha insistido en que "ya no hay quien pare" esta infraestructura gracias al empuje de los empresarios del movimiento. "Mirando para atrás y la cantidad de años que llevamos reivindicando y apostando por el Corredor Mediterráneo, digamos que estamos al final del túnel".

Lorente también ha señalado que el objetivo del movimiento es incrementar la competitividad del país y la cohesión territorial a través de infraestructuras como el tren. "No entendíamos cómo un territorio por el que discurre más del 50% de la población, casi el 50% del PIB, el 60% de las exportaciones, el 70% de tráfico portuario marítimo, no estaba conectada en ferrocarril". En este sentido, ha señalado que la comunidad autónoma donde más atrasadas están las obras es en Andalucía.

Por su parte, Javier González Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de Málaga, también ha señalado la importancia de esta infraestructura como vehículo para mejorar la competitividad de las empresas y los territorios. “Más de 5.000 empresas andaluzas exportan de manera continuada y estable. Necesitan mecanismos de logística y transporte para que esas mercancías lleguen a Europa y a otros puntos del continente europeo. Además, estamos en el sur del sur, una puerta también al norte de África. Creo que hay que conectar la España radial con la España circular, es decir, unir territorios porque todos ganamos, todos sumamos”.

Por otro lado, ha destacado el “cruce de caminos estratégico” que simboliza Antequera. “Por Antequera tiene que pasar el corredor ferroviario, tanto el central como el mediterráneo, y hay un tramo que es el Algeciras-Bobadilla, que es básico. Si no se ejecuta en los tiempos adecuados y en los plazos correctos, lógicamente no van a ver la realidad, según lo comprometido con la Unión Europea, ninguno de los corredores”.

Por último, ha insistido en la necesidad de impulsar y agilizar los plazos. “Tenemos un lío porque esto no deja de ser un laberinto de retraso, de promesas incumplidas. Hay que marcar unas pautas y unos calendarios que sean creíbles. Lo que queremos testimoniar con nuestra presencia hoy en Antequera es el impulso de que este laberinto tiene que terminar”.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha destacado la importancia de unir el Puerto Seco de Antequera con el puerto de Algeciras a través del corredor. “Nuestra meta es el Puerto Seco, pero no queremos morir ahí. Si no llegamos a Algeciras, el recorrido no está terminado. De nada nos serviría el Puerto Seco si no estuviera Algeciras. Como los aeropuertos sin aviones. Es vital la electrificación de la línea Antequera-Bobadilla-Algeciras. Entendemos los programas de obra, pero no queremos ser los últimos y morir antes de llegar a la meta”, ha dicho.

En el acto también han estado empresarios representantes de la Cámara de Comercio de Málaga, ASAJA Málaga, Asociación de Comercio e Industrias de Antequera, DCOOP, Mercadona, etc.

El próximo lunes publican el primer chequeo anual sobre el avance de la infraestructura.

Una experiencia inmersiva llena de ironías

Para sensibilizar a la población sobre la necesidad del Corredor Mediterráneo, se ha instalado en el Paseo Real un laberinto tridimensional real donde además se ironiza con los retrasos y las obras farragosas de la construcción de la infraestructura.

A través de esta experiencia inmersiva, adultos y niños podrán experimentar de manera divertida y amena la relevancia del corredor, ya que todos los ciudadanos podrán adentrarse en sus entresijos y unirse al movimiento a través de diferentes salas con paneles indicativos llenos, en muchos casos, de humor.

El laberinto, que abarca más de 140 metros cuadrados, estará abierto hasta el 2 de julio y se podrá visitar desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, excepto los domingos, cuando cerrará a las dos de la tarde. La entrada es gratuita y apta para todas las edades.

Desde #QuieroCorredor sostienen que el Corredor Mediterráneo "es una infraestructura tan compleja, con numerosas conexiones, ramificaciones y obras inconclusas, que se asemeja a un laberinto". Con esta premisa, han decidido llevar un verdadero laberinto a las ciudades de Cartagena, Antequera, Barcelona y Alicante durante los meses de junio y julio.

Sobre el Corredor Mediterráneo

El Corredor Mediterráneo es una infraestructura ferroviaria inacabada que acumula ya más de 25 años de retraso en sus obras. En concreto, se trata de una doble plataforma (dos vías para cada sentido) en ancho internacional y con alta velocidad. Sin embargo, España cuenta con el llamado ancho ibérico en la mayoría de su red ferroviaria, lo que dificulta el desarrollo del Corredor Mediterráneo que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga, que quedarán conectadas a su vez con el resto de Europa.

En este sentido, el objetivo es que exista doble plataforma en ancho internacional durante todo el recorrido del Corredor Mediterráneo. Pero hasta que eso ocurra, en muchos tramos del trazado se está aplicando una medida provisional llamada ‘tercer carril’.

Desde el movimiento #QuieroCorredor sostienen que es una infraestructura necesaria que nos permitirá “viajar más rápido y con mayor frecuencia" y que impulsará la economía, el turismo y el empleo. Y lo más importante, que no puede esperar más a ser finalizada”.

#QuieroCorredor se originó en 2016, realizando revisiones semestrales de las obras y sus retrasos. El acto empresarial por el Corredor Mediterráneo reunirá a más de 2.000 empresarios y miembros de la sociedad civil el próximo 16 de noviembre en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid.