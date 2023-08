Las donaciones monetarias que los clientes de Mercadona hicieron en la pasada Operación Kilo, celebrada del 29 de mayo al 4 de junio pasado organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), se han traducido en 1.861 tarjetas Sociedad de 60 euros y una de 46 que serán repartidas entre sus entidades beneficiarias para que puedan adquirir los productos básicos que necesiten las familias vulnerables de la provincia malagueña. Todo el aporte económico que hacen los llamados ‘jefes’, que es como denominan en Mercadona a sus clientes, va destinado a esta nueva fórmula, las tarjetas sociedad, que serán repartidas entre las asociaciones que están bajo el paraguas de Bancosol.

En 2022 la compañía donó 25.100 toneladas de productos de primera necesidad a más de 550 comedores sociales y 60 bancos de alimentos y otras entidades benéficas con las que colabora en España y Portugal. Esta cantidad significó un aumento del 22% de las aportaciones respecto al 2021.

Desde la distribución se está apostando de forma decidida por esta nueva modalidad, principalmente por dos motivos. Uno es la discreción. La tarjeta proporciona un anonimato muy demandado entre los usuarios a la hora de ir al súper a comprar . El segundo es que, con el importe de la tarjeta, el beneficiario puede comprar lo que realmente necesita en su casa, incluyendo alimentos perecederos (fruta, pescado, carne, etc.) que no se incluían en las antiguas recogidas de alimentos. De esta manera las familias beneficiarias ienen una alimentación mucho más completa y favorable.

Encarnación García, usuaria de la Asociación Casas de Asís de Antequera, una de las once entidades sociales a las que Bancosol otorgará estas tarjetas, recibió la suya de manos de Diego Vázquez, presidente del Banco de Alimentos de Málaga. García agradeció la labor de la asociación antequerana y del Banco de Alimentos y señaló que la tarjeta le viene muy bien «porque ahora me organizo sobre todo con la carne y el pescado, que de este último hace más de cuatro meses que no comemos nada en casa», comentó.

Diego Vázquez, presidente de Bancosol, se felicitó por el cambio de modelo, pasando de la recogida de alimentos tradicional a este sistema a través de tarjetas de compra: «Ha supuesto una revolución para nosotros, un cambio cien por cien, porque gracias a eso estamos mejorando nuestro servicio al usuario final, que es lo que realmente nos mueve, porque ahora compramos según necesidad y eliminamos el sobreesfuerzo que anteriormente realizaba el voluntariado a la hora de llevar a cabo todo el proceso de transporte y clasificación de alimentos en almacén», señaló.

Los datos indican que, en la actualidad, la provincia malagueña se sitúa en tercera posición en España (solo superada por Madrid y Barcelona) a la hora de captar estos recursos alimenticios y Vázquez recordó que antes de la pandemia recogieron más de 800.000 kilos de alimentos y a pesar de ello «siempre había escasez con la leche y el aceite». «Hoy, gracias a Dios -continuó señalando el presidente de Bancosol- con estos medios, tanto con la tarjeta solidaria, como con la tarjeta sociedad, como con la compra directa de alimentos, ya hay leche y productos para los más de 14.000 niños que atendemos».

El responsable de Bancosol en Málaga señaló que en la actualidad dos de las once entidades designadas para recibir las tarjetas ya lo hacen y adelantó que las nueve restantes las tendrán durante el próximo mes de septiembre. Por último, Vázquez se felicitó «por estar al lado de Mercadona desde el primer momento en este proyecto» y adelantó que «seguiremos al lado de Mercadona porque nosotros somos referentes para ellos y ellos son un gran referente para nosotros», remarcó.

Las dos entidades que, de momento, han entregado tarjetas a sus usuarios son las Casas de Asís en Antequera e Inserta Andalucía. La primera de ellas, que estuvo representada en el acto por su presidente, Ángel Pedro Guerrero, y su directora Rosario Trillo, se dedica a la inserción laboral, búsqueda de empleo, comedor social, escuela de verano y reparto de alimentos por la Comarca de Antequera. Su presidente alabó la iniciativa de Mercadona y señaló que «sin vosotros no existiríamos y los 57.000 repartos de comida que hicimos el año pasado no se hubieran podido llevar a cabo. Esta iniciativa -continuó Guerrero- nos da pie a trabajar mejor en la inserción, la educación, el acompañamiento a mayores, etc de nuestros usuarios». Respecto a las muevas tarjetas, Guerrero indicó que «dan dignidad a las personas que atendemos y suponen una mejora para los usuarios, que compran lo que realmente más falta les hace».

Los representantes de Inserta Andalucía agradecieron a Mercadona y Bancosol poder ser beneficiarios de esta acción solidaria. «Es un paso adelante de cara al futuro en nuestro objetivo de dar libertad y promover el tránsito hacia la emancipación de nuestros usuarios», señalaron.