El Torcal de Antequera es mundialmente conocido por todos, pero pocos se han adentrado en la cara oculta de este inmenso paraje natural, testigo del paso del tiempo y escenario de cientos de historias y vivencias de personas que han habitado en él.

Muchas de esas curiosidades han sido recogidas en ‘El Torcal de Antequera. Historias insólitas de un lugar excepcional’, el primer libro del antequerano e investigador Miguel Ángel Varo. Una obra sin precedentes resultado de muchos años de trabajo autodidacta dedicados al enclave, a raíz de su amor por la naturaleza y la historia, dos atributos que definen muy bien la idiosincrasia del mayor relieve kárstico de Europa.

De hecho, Varo es conocido por su canal de YouTube ‘Antequera Oculta’, un rincón que fue creado para divulgar el patrimonio monumental, natural y cultural menos conocido de Antequera y su comarca. «Como amante del senderismo, durante mis salidas me dí cuenta de que había muchos vestigios abandonados de los que no se conocía información alguna o que se estaban perdiendo. En ese momento sentí la necesidad de comenzar a recoger, grabar y publicar todo lo posible para que quedase documentado», explica.

La mayor parte de ese valioso material se ha originado en las entrañas del Torcal, lo que ha dado lugar al libro. «Cada uno de sus enclaves tiene mil historias que contar, desde que la sierra fue habitada en la época del Neolítico hasta nuestros días», subraya.

Su curioso espíritu aventurero le ha llevado a tomar siempre el camino no convencional en sus rutas, para evitar «seguir los mismos pasos» que da todo el mundo. «Si no se avanza más allá, nos quedamos en lo superficial y en lo que todos ya sabemos», puntualiza. Esa determinación le ha permitido descubrir aún más cosas asombrosas dentro de este gran laberinto de piedra, como la Cueva del Toro o los restos de fuselaje de un avión accidentado en la II Guerra Mundial, así como recabar información sobre la memoria oral de los lugareños, algo que no se suele encontrar en los archivos. Ejemplo de ello es Lorenzo ‘El Caqui’, que a sus 91 años es el único «ermitaño» que todavía vive de forma perenne en la sierra y al que le dedica un capítulo en el libro, donde también abarca hallazgos arqueológicos y fortuitos como el ‘Cuchillo del Torcal’ y la verdadera historia del enigmático Mascarón Ibero-Fenicio.

El autor también aborda la cara más cinéfila del monumento natural, recopilando algunas de las películas y series que a lo largo de los años han tenido como telón de fondo este impresionante paisaje lunar. Además, hace referencia al pasado cantero de la sierra, cuya piedra caliza fue requerida para construir catedrales como la de Cádiz y Málaga. La historia de construcciones como el Pilón de la Cruz, la Casa de Juan González Rubio o el ‘dolmen perdido’, también tienen su trasfondo en el ejemplar, al igual que el misterioso Poblado de las Sepulturas.

Una de los apartados favoritos de su libro es el que habla sobre la crónica negra del lugar, cuya investigación ha sido la más laboriosa, pues apenas hay nada publicado en las hemerotecas. «Creo que va a ser uno de los capítulos que más va a impactar al público. Desde asesinatos espeluznantes, hasta tragedias que sobrepasan lo humano y crímenes sin resolver», detalla.

El ejemplar, publicado por la editorial Almuzara, ya se puede adquirir en librerías y plataformas digitales. «Teníamos historias del Torcal para editar un libro de 700 páginas, pero al final preferimos empezar por las más significativas y atractivas», cuenta. Ya hay prevista una segunda parte, aunque la magia del Torcal seguro que da hasta para una tercera entrega.