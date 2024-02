‘Villa del Rosal’, 25 años de lucha por la igualdad

La Asociación ‘Villa del Rosal’, de Villanueva de Tapia, cumple 25 años sensibilizando y luchando por el papel igualitario de la mujer en la sociedad.

El grupo, que debe su nombre a la denominación que tenía el municipio en el año 1600, destaca por su compromiso y afán en motivar iniciativas y proyectos para «empoderar a la mujer y combatir las desigualdades». Así lo explica Mari Carmen García, fundadora y actual miembro de la asociación. «Lo más satisfactorio de nuestro trabajo es que sepan que tienen un sitio donde acudir, reunirse, expresar ideas y, lo más importante, reconocer a las mujeres que son un pilar fundamental en todas las actividades del pueblo».

A lo largo de estos años, las 20 vecinas que componen la asociación han puesto en marcha distintas iniciativas en pro de la igualdad y la mujer, haciéndose con un papel imprescindible en la historia y razón de ser del municipio. «Son innumerables las actuaciones que hemos llevado a cabo todos estos años, pero destacan nuestros homenajes a mujeres trabajadoras y luchadoras de nuestro pueblo, que siempre han tenido una gran acogida; exposiciones, concentraciones contra el cáncer y un largo etc».

Pese a que en la teoría el concepto está claro, la práctica no siempre es tan sencilla y, como suele pasar en cualquier gran movimiento, sus inicios no fueron fáciles. «El principio fue muy duro ya que no teníamos dinero para nada, ni siquiera para comprar los libros de socias, contabilidad y demás, y nosotras mismas tuvimos que poner el dinero para empezar a funcionar». Pese a todo, estas vecinas luchadoras consiguieron crear comunidad y convertirse en una parte fundamental en la evolución del pueblo. «Las socias hemos aprendido bastante unas de otras y también hemos comprendido que juntas podemos hacer todo lo que nos propongamos».

Si hay un proyecto que marcó un antes y un después en la asociación fue uno de los primeros viajes a la playa con mujeres mayores del municipio. «De cada una de las actividades siempre nos llevamos algo, pero es verdad que en uno de los primeros viajes en los que fuimos a la playa, muchas de las mujeres que nos acompañaban nunca habían visto el mar y fue precioso ver sus caras de ilusión y el agradecimiento que mostraron. Ese viaje siempre será especial para nosotras».

Sobre su futuro, desde ‘Villa del Rosal’ lo tienen claro, seguirán luchando y siendo reivindicativas. «Seguiremos luchando porque somos feministas y vamos a seguir alzando nuestra voz», comparte la fundadora de la asociación, quién ya avanza nuevas actividades con la colaboración de otras entidades con motivo del 25 aniversario. «Vamos a preparar una gran fiesta para celebrar más de dos décadas de lucha y queremos que todo el pueblo participe en ella».

Las vecinas que componen esta asociación son un claro ejemplo de la importancia de la unión para recuperar el papel que se les negó a las mujeres por el simple hecho de serlo. «Ahora tenemos el poder de decir no y recuperar aquellas decisiones que nos limitaron y que nos pertenecían. Siempre estaremos aquí, reivindicando nuestro derecho a la igualdad, como mínimo, otros 25 años más».