Unión y tradición con ‘Las quintas’ en Cañete la Real

Como se suele decir, cualquier tiempo pasado siempre nos parece mejor, y no está de más recordarlo de vez en cuando. Esto es algo que tienen muy presente los vecinos del municipio de Cañete la Real, quiénes acogen cada año sus ‘quintas’, una celebración ya arraigada en la zona y que cada año consigue más aceptación por parte de visitantes y vecinos.

Ni abalorios, ni adornos, ni grandes celebraciones. Las quintas no son más que la mesa de un bar, recuerdos y, por un momento, despejarse de las preocupaciones del día a día sin más misterio que el de disfrutar con los seres queridos de una tarde agradable.

En esta fiesta, vecinos y vecinas de la misma edad o «quinta», valga la redundancia, se unen en grupos para celebrar un día de convivencia recorriendo los establecimientos de la localidad y rememorando vivencias juntos.

Pese a que la actividad lleva celebrándose casi una década, ha sido en los últimos años cuando ha obtenido mayor importancia, convirtiéndose en una oportunidad para «reencontrarse», sobre todo tras la pandemia. Así lo explica el alcalde de la localidad, Andrés Morón, quien detalla algunos de los puntos más importantes y desconocidos de esta fiesta tan original.

«Las quintas son una oportunidad para volver a reencontrarnos con gente de nuestra clase, gente de nuestra edad, que quizás hacía años que no nos veíamos por la emigración que sufrió Cañete y el despoblamiento que sigue siendo real a día de hoy», comparte el edil. ¿Y por qué las quintas? El término, tal y como explica el regidor, hace alusión a la expresión de origen militar ‘quinto’, cuyo nombre se acuñaba a los jóvenes que se incorporaban al ejército para prestar su servicio militar obligatorio.

Risas, anécdotas y mucha, mucha comida. Este fin de semana Cañete la Real volvió a reunirse en torno a esta celebración, congregando a un gran número de vecinos que participaron en la actividad y se unieron para fomentar la convivencia y la unión a pesar de la lluvia.

«Cañete es un pueblo que ha sufrido mucho la despoblación. Sin ir más lejos, yo me fui a Madrid y después a Granada, y si no estuviese aquí, para mí sería una oportunidad perfecta para venir y saber que me voy a reencontrar con un montón de gente».

Una unión que también lleva premio. «Este año hemos otorgado un premio a la quinta más numerosa y, como novedad, también hemos querido reconocer a los que han hecho el vídeo más original», destaca el alcalde.

Vínculo, tradición y reencuentro se conjugan en una de las celebraciones más originales y desconocidas de la comarca de Guadalteba, que ya espera con los brazos abiertos el regreso de sus vecinos el próximo año.

«Cañete la Real es un pueblo que tiene mucho que ofrecer y para nosotros es un orgullo que, aunque sea una vez al año, la gente vuelva a sus orígenes y disfrute de las particularidades y belleza de nuestro entorno, y más si es para reunirnos y disfrutar con los que más queremos», afirma Andrés Morón, quién invita a todo aquel que lo desee a disfrutar de las riquezas paisajísticas del municipio. «El pueblo tiene paisaje, gastronomía y una variedad de recursos para el disfrute de todos. Les animo a que vengan y se dejen encandilar por su belleza».