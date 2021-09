Tras su entrevista la semana pasada en 'Viva el verano', Raquel Mosquera ha fichado por 'Viva la vida' como colaboradora tras la salida del programa de Carmen Borrego. En la tarde del domingo 12 de septiembre, el programa ha arrancado con Emma García anunciando que a lo largo de la tarde, una nueva persona se integraría al grupo de colaboradores.

Un rato después, el programa ha anunciado que se trataba de Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco. En su primera aparición, la nueva colaboradora se ha mostrado tranquila y muy segura de sí misma, afirmando que no teme a nada ni a nadie.

Esto último lo ha afirmado cuando Diego Arrabal le ha preguntado si tiene algún tipo de temor a lo que pueda contar Rocío Carrasco en su próxima docuserie 'En el nombre de Rocío'. Ella ha asegurado que no "tengo miedo de nada". Sin embargo, no ha ofrecido más declaraciones porque Emma García se ha encargado rápidamente de puntualizar que no estaba en plató como entrevistada sino como colaboradora.

Pero sus primeras palabras no se han dirigido únicamente hacía Rocío Carrasco, también Carmen Borrego ha tenido su minuto de protagonismo. De ella ha dicho que sus formas no le parecieron las correctas durante la entrevista que concedió a 'Sábado Deluxe', afirmando que es muy diferente a su hermana Terelu. Sin embargo, la presentadora ha cortado sus declaraciones para cambiar rápidamente de tema.