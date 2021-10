El programa de Karlos Arguiñano es uno de los clásicos de la televisión en España. Durante el segundo episodio de la que es su séptima temporada de su programa "Cocina abierta con Karlos Arguiñano", el popular cocinero prepara diversos platos que pueden imitar fácilmente los espectadores. Durante el tiempo que está cocinando, para entretener, Arguiñano habla sobre algún tema de actualidad o cuenta alguna anécdota o chiste. Todo lo hace en un tono divertido y ameno para el espectador y muchos de ellos se popularizan las redes. El chef vasco no suele meterse en temas políticos, pero esta vez ha hecho la excepción y su comentario ha sido muy aplaudido en las redes sociales.

Mientras preparaba cortaba un par de pepinos, Arguiñano hablaba de la crisis de desabastecimiento originada, entre otras causas, por el Brexit, de la cual ni Cristiano Ronaldo se ha librado. "Y los ingleses sin camioneros, para repartir gasolina, ni na' de na'. Estos del Brexit famoso en vaya lío se han metido", comenzaba diciendo para, posteriormente afirmar que "ahí se ha notado que el trabajador es indispensable en la sociedad".

Crítica a Boris Johnson

Tras este pequeño alegato en defensa de los trabajadores, Arguiñano criticó duramente al presidente de Reino Unido, Boris Johnson, de quien decía entre risas, “el inglés ese, el presidente ese que tienen de la melenita rubia, ese lo que tiene bueno es el peluquero” y subrayaba "tienen lo suyo los ingleses". Posteriormente atizaba a los ingleses en general: "no digo todos, pero esos del Brexit... Una sensación me dio como de raza superior. Pues no, no hay nadie que sea de una raza superior, nadie en el mundo. Hay más altos, más rubios, más fuertes, más pobres, más ricos... Pero raza superior no es nadie”.

"Si alguien no lo sabía ya se lo digo yo, que hay algunos que se creen de raza superior", concluía tajantemente Arguiñano.

El mensaje de #Arguiñano a los británicos por el #Brexit “ Se creen una raza superior y aquí nadie es más que nadie y #Gibraltar español “ pic.twitter.com/lIIlOmwfDq — TVMASPI (@sebas_maspons) October 4, 2021

Pero el comentario no se ha quedado ahí y muchos usuarios de redes sociales lo han alabado. Algunos de ellos tirando de humor para compartir el vídeo.

Este amigo el señor Arguiñano es un gran ejemplo de humano y profesional y por lo que se le escucha tiene Mimbre + pic.twitter.com/NjSF2HbiLD — @secreto universal (@thesecretouniv1) October 5, 2021

A partir de hoy me declaro marxista-arguiñanista — Alexandre (@hofmo_alexandre) October 4, 2021