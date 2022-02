Cuatro ha anunciado este viernes el regreso de 'First Dates Crucero', el spin off del dating show que conduce Jesús Vázquez. La segunda edición del programa zarpa el próximo lunes 21 de junio en prime time, es decir, justo después de la versión original de 'First dates' con Carlos Sobera.

Por tanto, el formato de Warner se emitirá en la noche en la que tenía ya hecho su hueco 'Planeta Calleja'. El programa del aventurero no solo se había encontrado un público fiel los lunes, sino que ha estado a punto de superar a 'Idol Kids'. Esta semana consiguió un 9,7% con su entrega con Antonio Resines frente al 9,8% del talent de Telecinco. Aunque lo cierto es que 'Planeta Calleja' se puede permitir el lujo de ir y venir a la parrilla de la cadena, lo cierto es que aún quedan entregas grabadas por emitir. Por el momento Mediaset no ha informado de cuánto tiene previsto emitirlas y en qué día de la semana lo hará. Por otro lado, 'First Dates Crucero' lo va a tener complicado para igualar los datos de Calleja. Hace ya dos años comenzó su andadura fuerte con un 10% y 1.416.000 espectadores en su primera entrega. Sin embargo, su trayectoria fue descendente y acabó en un 5,9% y 993.000 seguidores.