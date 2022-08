Durante las últimas semanas, las tertulias de televisión están dedicando buena parte de sus contenidos a la elevada cantidad de denuncias por pinchazos a chicas jóvenes en discotecas. Este martes, 'Más vale tarde' puso este tema sobre la mesa y conectó con José Cabrera, psiquiatra forense, para que analizara esta situación que está causando una enorme preocupación en todo el país.

Marina Valdés, presentadora del espacio en verano, quiso conocer "cómo tendrían que pinchar" para poder inocular una sustancia. El invitado explicó que hay dos maneras, siendo la primera de ellas por vía subcutánea: "Con un émbolo hay que apretar para que entre la sustancia en el cuerpo. Eso requiere no solo el pinchazo, sino apretar con el émbolo".

La segunda, según el doctor, se realiza por vía intramuscular: "La inyección intravenosa queda descartada, es imposible hacerla si no es en un centro hospitalario".

Cabrera insistió en que hay que "pinchar y presionar", de forma que es muy difícil inocular una sustancia. En este sentido, quiso compartir su propia teoría sobre los numerosos casos que se están dando por todo el país: "Mi tésis es que hay un gamberrismo que va nutriéndose un poco de la psicosis colectiva".

No obstante, no quiso restarle importancia a este asunto que mantiene en alerta a muchas jóvenes: "Ojo, que con una aguja que no está esterilizada puedes contagiar y transmitir una enfermedad". "Como ha dicho la consejera del País Vasco, esto es una broma y quien lo esté haciendo se atiene a un delito de lesiones", finalizó.