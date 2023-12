Las últimas declaraciones de Ángel Cristo Junior siguen originando diversas reacciones. Una de las más llamativas ha sido la de su madre, Bárbara Rey, que habría tenido un cambio muy radical de actitud, llegando a compararle con su padre, según ha contado Aurelio Manzano este sábado en 'Fiesta': "Los dos, cada uno a su manera, fueron maltratadores".

"Hasta ahora Bárbara estaba muy afectada, evidentemente es su hijo, pero ayer fue la gota que colmó el vaso y el corazón de Bárbara, sobre todo con las declaraciones en las que dice que si su padre la agredió es porque ella le volvió loco, ante esos comentarios Bárbara me asegura que 'no reconozco a mi hijo y a partir de hoy mi hijo ha muerto para mí", ha narrado el periodista.

El colaborador del programa de Telecinco ha contado así que la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Junior habría finalizado, desvelando su fuerte advertencia: "A partir de ahora los sucesos van a dar una vuelta de 180 grados. Si tiene que ir a por su hijo, irá a por su hijo, ella me ha dicho que va a ir a por todas".

"Va a demandar a todas las personas que han dicho cosas que no se pueden demostrar, incluido a su hijo porque hay que parar las cosas", añadió Manzano en el espacio presentado por Emma García.

Estas palabras de Bárbara Rey se producen después de que Ángel Cristo Junior estuviese en el plató de 'De viernes'. Allí, el hijo de la vedette y el domador relató los malos tratos que sufrió su madre por parte de su padre, pero al mismo tiempo acusaba a la actriz de ser "una de las mujeres que me han maltratado a lo largo de mi vida". Y aunque no justifica a su padre, sí comenta que vivir con Bárbara Rey no es algo sencillo.

"Yo no justifico a mi padre, yo solo me arrepiento de haber dicho de mi padre cosas que yo no quería contar, mi madre me convenció de dar una entrevista en televisión hablando sobre mi padre para conseguir dinero con los que pagar mis estudios, un dinero que luego no se empleó para eso", afirmó el invitado ante presentadores y colaboradores. "Es algo que yo no me perdono, a mi padre con aquello lo machacamos, él estaba solo y yo sé que él lo hizo mal, pero estaba enfermo y estaba muy solo, estaba muy destruido".

"Mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre. Era merecido acusarle por lo que hizo, pero al final de su vida ya estaba deambulando solo, no era necesario hacer con él esa carnicería", dijo contundente ante la perplejidad de algunos colaboradores.