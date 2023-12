Paul ha sido uno de los concursantes de 'OT 2023' que ha empezado con mejor pie su andadura en el concurso. Además de recibir el aplauso generalizado de los espectadores por sus interpretaciones en las primeras galas, también logró convertirse en el primer "nómada favorito" de la edición. Sin embargo, durante los últimos días ha experimentado un bajón anímico por la convivencia dentro de la Academia.

Hace unos días, en la clase de 'urban' del 'talent' de Prime Video, el granadino tuvo que hacer en solitario una coreografía debido a que fue el único que no encontró pareja, a pesar de que se habían formado grupos de dos y tres personas. Una inquietud que compartió más adelante en una conversación con Abril Zamora.

"La gente encuentra la persona con la que está más comoda y yo me quedo un poco... Ahí, en mitad", confesó Paul para desahogarse con la profesora de interpretación: "No es que me hagan vacío, simplemente no ocupo el mismo espacio en el corazón de la gente. Si se te viene a la mente alguien, es raro que salga yo".

Tras escuchar los consejos de Abril, el concursante decidió abrirse con sus compañeros para expresar cómo se siente en la Academia: "Simplemente quería decir que esta semana he estado anímicamente bastante mal porque no me he sentido del todo integrado en el grupo. Soy consciente de que me paso solo la mitad del tiempo porque yo lo busco, pero quiero que sepáis que no es nada personal y que me gustaría integrarme más en el grupo".

"Os quiero mucho, os admiro un montón como artistas y como personas. Me gustaría formar parte más de esta familia. Cualquier consejo o cosita os lo agradezco", finalizó Paul ante sus compañeros, recibiendo únicamente los abrazos de Ruslana y de Juanjo. Los demás respondieron con un simple aplauso antes de seguir desayunando tranquilamente, una fría reacción que ha provocado las críticas de los seguidores del formato.