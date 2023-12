Malú reapareció este lunes en 'El Hormiguero' para la presentación de su último álbum musical 'A todo sí' en el que ha contado con la colaboración de amigos y compañeros de profesión de la talla de Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Pablo López, Ana Mena, Niña Pastori o Pablo Alborán entre otros.

De lo más natural, la cantante que está viviendo una nueva etapa en su vida tras poner punto y final a su relación con Albert Rivera, reconocía: "Ha sido un disco sin corsé ninguno. Estoy en un momento de mi vida que digo a todo sí, no sí a todo, que es diferente. Hay que poner límites".

Feliz de haber colaborado con sus compañeros y haber hecho un gran ejercicio de generosidad por ambas partes con la renovación de sus temas más conocidos, Malú reconoció que no tenía vídeo del momento en el que grabó 'Aprendiz' junto a Alejandro Sanz: "Nosotros cuando nos vemos normalmente no estamos muy para que nos graben. Las reuniones familiares en el estudio no suelen ser muy grabables. Él nos está viendo, venía hablando con él y nos está viendo".

Como no podía ser de otra forma, Malú también tuvo bonitas palabras para otro de sus compañeros, Luis Fonsi, con el que con el paso de los años ha forjado una gran amistad: "Yo quiero mucho a Luis Fonsi, es un tío maravilloso, yo le conocía, pero no habíamos tenido tanto trato, ahora por la televisión convivimos mucho. He descubierto a una persona bellísima, muy de verdad, me gusta mucho".

Orgullosa y feliz en su faceta como mamá con su hija Lucía, Malú reconoció que a la pequeña le gusta seguir sus pasos en la música: "Sí, está muy graciosa. Ahora canta un poco como Macaco, quiere hacer el vibrato". En cuanto al carácter de la pequeña, la cantante reconoció que está en un momento muy gracioso: "El otro día me hizo lavarme la cara cuando me metí a la cama con ella porque decía que me olía fatal, me dijo que si no me la lavaba, no me abraza en toda la noche".