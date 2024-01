Cuatro emitió este lunes una nueva entrega de 'Planeta Calleja'. En el programa de anoche, Jesús Calleja viajó con Carlos Sobera hasta Montenegro, una aventura a la que también se apuntó Patricia, la mujer del presentador de 'First Dates'.

"Tengo aquí a la pareja con la que te quiero emparentar y que os conozcáis. Es muy quejica, buen chico, es guapo…", empezó bromeando el leonés como si fuera el conductor del popular dating show de Cuatro. En uno de los parajes naturales del país, la pareja recordó cómo fue su primer contacto.

"Nos conocimos trabajando en un programa de tele. Este señor me caía fatal", reconoció Patricia ante Sobera, que dio más detalles sobre ese primer encuentro: "Me sorprende mucho que diga que le caía mal. Nos conocimos en un despacho, yo llegué muy pronto y Valerio Lazarov dijo: 'Que vayan a entretener a este hombre'. Fue ella la encargada de entretenerme. Abrió la puerta y dijo con gracia: '¡Hola!'. Y me enamoró".

Sobera explicó que se conocieron unos dos o tres años después de haberse separado de sus respectivas parejas. "Cuando te separas necesitas un tiempo de vivir solo o sola y de encontrarte a ti mismo. Disfrutas de esa soledad", aseguró el rostro de Mediaset. "Cuando me quedé embarazada de nuestra hija, me fui a vivir con él en el octavo mes de embarazo. Era muy feliz viviendo yo sola", admitió ella.

Sobre la hija que tiene de su anterior relación, Patricia reconoció tiene muy buena relación con Sobera: "Se lleva mejor que conmigo. Él es su padre y yo soy una señora que vive en casa", bromeó. "Para mí es mi hija", subrayó el vasco durante la entrevista.

En otro momento de la conversación, Sobera reflexionó sobre la evolución que ha tenido su relación con Patricia: "Aparecen sentimientos más profundos. Al principio, en mi caso, te enamoras y hay una pasión física o sexual. Pero va pasando el tiempo y se va creando una especie de vínculo muy especial, sientes que esa persona es tu alma gemela". "De repente estás en un punto en el que no podrías plantearte la vida sin ella", expresó.

La pareja también rescató algunos de los momentos más complicados que han vivido. En 2019, Patricia sufrió un ictus que puso en riesgo su vida. "La doctora me dijo que tenía una invasión masiva de sangre y que no sabía las consecuencias que podía tener", recordó Sobera, que se enteró en plenas grabaciones de 'First Dates': "Pensé: 'Joder, cómo se muera qué putada'. Toda mi vida se iba al garete, era un pozo negro tremendo".

El presentador también sufrió un contratiempo de salud, en su caso por una fístula infectada: "Lo mío fue mucho más prosaico. Me provocó un principio de gangrena". "La doctora me dijo que eso no era una urgencia, que era una emergencia. Me operaron en 20 minutos", explicó el invitado de Calleja.