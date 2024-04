Las novedades del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso también ha estado presente este jueves en 'Todo es mentira'. Alfonso Serrano ha entrado en directo a través de videollamada para hablar de las fotos que Cadena SER ha publicado en la que el popular aparece teniendo un encuentro informal en una cafetería con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"El novio de mi jefe y amiga, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y nos conocemos. Sí, ¡UAU! Y me tomo una Coca-Cola delante de todo el mundo. ¡Impresionante!", dijo Serrano con ironía, palabras que no empezaron a gustarle a Risto Mejide: "Tú quieres que nos tragamos que, pocas horas después de querellarse contra la Fiscalía, tú te sientas con él y es una casualidad".

"Lo que digo es que si quisiese ocultar algo me voy a una habitación de hotel, como hace la mujer del Presidente del Gobierno, me voy al reservado de 'La Chalana' o del 'Ranses', pero me voy a un bar lleno de gente, en una mesa alta y pegada a la cristalera de la calle. Sabes que dio la cara, pero siento bochorno porque me parece alucinante que estemos haciendo noticia de esto", contestó Serrano.

Vista sus contestaciones en las que intentaba atacar a asuntos relacionados con el Gobierno socialista, Risto Mejide pidió a Serrano que diese ejemplo ante sus quejas y respondiese a algunas de sus preguntas sobre los detalles de este encuentro: "Respeta nuestra inteligencia, por favor. Explícanos qué pinta con este señor sentado en estos momentos, de qué estabais hablando, por qué habéis quedado en ese bar. (...) ¿Quién pidió esta cita?".

"Lo que no voy a hacer entrar en el juego que la izquierda política y mediática quiere de que el secretario general del PP de Madrid, que reconoce que tiene una relación con la pareja porque le conoce evidentemente y que se van a un bar a tomarse una coca-cola, tenga que estar dando más explicaciones que un Gobierno que no explica cómo se usa el avión, cuál es el trabajo de la mujer del presidente... No lo voy a hacer", dijo Serrano. "Precisamente, podrías dar ejemplo cuando te toca a ti si quieres que todo el mundo dé explicaciones. Si es tan normal. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué lo ocultas?", contestó Risto Mejide.

Serrano se defendió asegurando que se toma un refresco con "cualquier particular ajeno de la política qué quiera, dónde quiera y cómo quiera y no tiene que dar explicaciones", palabras que a Mejide no le convencieron: "¿El secretario general del PP se toma una Coca-cola con todo el mundo, en estos momentos en los que hay una investigación sobre este señor, que se acaba de querellar contra la fiscalía, que es el novio de tu jefa? ¿Me estás diciendo que todo es casual y qué podría ser cómo cualquier ciudadano? ¿De verdad, Alfonso?".

El secretario del PP de Madrid siguió en su línea de no responder y atacar a los casos del PSOE, algo que siguió enfadando al presentador de 'Todo es mentira': "El problema es que te estás riendo de los 2 millones de espectadores que tiene este programa, pero allá tú. Y yo te haré las preguntas que tengo que hacerte y las preguntas que, en teoría y si no tuviese nada que ocultar, tendrías que contestar sin ningún problema, y no lo estás contestando".

"Lo que estoy buscando es que ha pasado en esa foto, y tú no me lo quieres decir. No se lo quieres contar a los espectadores. Allá tú. Dices que no tienes nada que ocultar. Estamos viendo que sí, lo que pasa es que tú dices que no", le respondió muy serio Risto Mejide, añadiendo que no entendió las explicaciones que, supuestamente, Serrano estaba dando: "Debo ser idiota. O me lo explicas qué ha pasado ahí, por qué has quedado en estos momentos con este señor del que, como acabas de reconocer, tienes una relación a través de tu jefa o yo no entiendo qué ha pasado ahí".

Serrano volvió al argumento de que quedó con González como con cualquier otro ciudadano, algo que enfadó más a Risto Mejide: "¿En serio piensas que me voy a creer que es esto es lo mismo que quedar con otros ciudadanos¿En serio piensas que me lo voy a tragar? ¿Tan poca estima me tienes? O sea, ¿te piensas que soy tan imbécil?".

"Me estás dando la peor excusa del infiel. "¿Crees que me iría con esta señora, o este señor, en medio de todo el mundo?" Pues sí. Eres tan torpe que sí. Y ahí es dónde creo que no sales bien parado, pero te lo digo por ti, Alfonso", le comentó Risto Mejide a Alfonso Serrano, que le respondió: "A mí me da igual".

"No te olvides que hay un representante público que se está sentando con alguien que está en medio de un caso de fraude fiscal, falsedad documental... En fin, que tiene el epicentro en un caso, presuntamente, de corrupción muy importante, y resulta que dices no vas a contar nada. Yo hago mi trabajo. El espectador merece saber qué ha pasado con esa foto. ¿No lo quiero decir? Pues ya está no te vamos a torturar", le replicó Mejide.