Gestos (balance)

Dando por hecho que ni uno ni otro tenía margen para salir del libreto, y exprimir las palabras no daría jugo, los analistas se han lanzado sobre el lenguaje gestual. Esto tampoco sirve de mucho, pues un político experto tiene domesticada la gestualidad. En esto Sánchez ya había acreditado su maestría, como hijo de un tiempo en que mandan los envases y los envoltorios. En cuanto a Torra, superado el intermedio apolíneo y urbano de Artur Mas, cuyos enormes errores siempre han estado envueltos en grácil expresión y gesto terso, nos devuelve a la mímica tortuosa y campesina de Pujol, con ese modo que tenía de tratar de atornillar las ideas en el aire con la mano, y ese fruncido de la cara (tipo Yoda) que no dejaba ver si reía o lloraba. Puesto que Pujol, que no era menos nacionalista que Torra, proporcionó a España el más largo periodo de paz con Catalunya, el balance gestual no es malo.