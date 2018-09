Fiestas inhumanas

En las fiestas se destapan y agigantan a veces los peores instintos de nuestra especie. Así el matar personas, como los gladiadores del circo romano, barbarie repetida e incluso agigantada no hace demasiado tiempo contra brujas y herejes, desahogo al que se añadía en ocasiones una corrida de toros; tortura y muerte de animales en que a veces también son heridos y muertos los toreros, tras lo que aumenta la asistencia del ´respetable´ público.

Hoy, junto a la ya tan decadente ´fiesta nacional´ disminuyen mucho también las tradiciones festivas de torturar e incluso matar cabras, patos, pavos, gatos, etc. Parecería incluso un relativo progreso una nueva fiesta que consiste en destrozar ´sólo´ 145.000 kilos de tomates, como la semana pasada en Buñol. Pero, por más que se quiera disfrazar de que no son comestibles, esa Tomatina sí constituye un inmenso menosprecio y tortura para no pocos de los centenares de millones de desnutridos a los que ya llega de alguna manera información sobre esa gigantesca gamberrada, prohibida durante muchos años en su mismo pueblo y en algunos de los países más sensatos en que se ha intentado imitar.

Juan Gómez Vadill. Torremolinos