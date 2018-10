'A todos los que están sufriendo', por Mar Salvador

Parece que el mundo se detenga, te sientes perdido, no sabes que hacer, como reaccionar, solo piensas en ayudar pero realmente no sabes como hacerlo. Las enfermedades mentales, des de mi punto de vista, son las mas complicadas. ¿Como hacerlo para entender la mente? Cuando me dijeron que esa persona cercana a mi sufría esa enfermedad me quedé parada, no entendía nada, ¿él? Era imposible. Aparece de golpe y no sabes como afrontarlo,ver que la persona que más quieres en el mundo esta sufriendo te mata por dentro. El médico te dice que es largo y complicado, que te prepares para cada una de las etapas de la enfermedad y tu solo piensas en encerrarte y llorar. Dos años después de que le detectaran la enfermedad aquí seguimos, ésta sigue estando, seguimos yendo al psicólogo, pero él esta mucho mejor. Dos años después, tras tanto sufrimiento, un ingreso y muchas lágrimas, aquí seguimos luchando. Y digo seguimos porque aunque la enfermedad la tenga uno, el apoyo es de todos, la lucha es suya y de cada uno de los que estamos a su alrededor. Si algo me ha enseñado esta enfermedad es la importancia de la familia, la importancia de estar y luchar unidos, darnos soporte, y nunca perder la esperanza. A todas aquellas personas que estén o hayan estado en mi situación: Es duro, muy duro, pero no es el fin del mundo, se puede, mirad siempre hacia delante y nunca os rindáis, lo conseguiréis.