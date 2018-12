Gaspar y Baltasar

Gaspar Llamazares es un veterano político que, al menos, aparentemente, no ha perdido el sentido de la orientación. No lo pasó bien viendo como Alberto Garzón conducía a IU por el camino de la nada y ahora es él quien ha decidido fundar un nuevo partido, Actúa, para concurrir a las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Siente que la izquierda pierde la confianza del electorado, y aspira a una "competencia virtuosa" dentro de ella para contrarrestar el supuesto ímpetu de la derecha. Según él, la irrupción de Vox en Andalucía ha demostrado que el adversario no sólo no se descompone con la fragmentación sino que gana votos. Probablemente el Partido Popular lo vea de forma distinta, pero no deja de ser la opinión de Llamazares que acierta en la parte del diagnóstico de que empieza a haber un electorado de izquierdas que se siente huérfano por la deriva independentista de Unidos Podemos y la condescendencia de una parte del socialismo con los impulsores del procés. Se trata, en cualquier caso, de plantear otra estrategia distinta para más adelante unir fuerzas. Sin embargo, la intención del excoordinador de Izquierda Unida de seguir siendo el portavoz de la organización en Asturias hasta el final del mandato para luego proseguir por otro camino paralelo no ha gustado a Antonio Maíllo, mano derecha de esa lumbrera que es Alberto Garzón, y como él un gran estratega tras el éxito obtenido en las elecciones andaluzas. Maíllo, partidario de primera hora de la coyunda con Podemos, pregunta a Llamazares si quiere seguir siendo útil como "instrumento político" a la federación, en caso contrario le invita a marcharse. El inconveniente para Gaspar en su nueva andadura política será Baltasar, el exmagistrado que la carrera judicial expulsó, imputado por prevaricación y amigo del excomisario corrupto Villarejo. Pero hay que entenderlo: el porvenir de Llamazares se basa en que IU no tiene futuro y su presente es Podemos. Arrojarse a una piscina no es la peor solución para él.