La bandera de todos

Felipe VI acaba de recordar lo evidente: que la bandera de España es la bandera de todos. Por supuesto, de todos los verdaderamente demócratas, que aceptan la Constitución, aunque deseen mejorar algunos de sus aspectos. No es pues sólo el símbolo de unión de la derecha, como se quejan quienes desde el centro e izquierda se la dejan, al contrario de lo que ocurre en Francia y otros países. Sánchez empezó reivindicándola, pero no lo hacen los suyos en la práctica. Menos aún hizo Carrillo después de aceptarla; y veremos sí algún día lo hace en la práctica Podemos, tras una de las pocas rectificaciones sensatas de Iglesias. Cuando haya suficiente consenso democrático, sin fetichismos, la cambiaremos por otra, mirando al futuro, no al pasado. Ya muchos deseamos, por ejemplo, cambiar el símbolo de la monarquía, como ya se ha eliminado el aguilucho franquista.

Julio Lozano Ramos

Málaga

Vox mete la pata

En su empeño por gobernar algo en Andalucía, Vox quiere meter su pata y dice que «sólo con dos patas, el taburete no es estable», refiriéndose a PP y Cs. Pero contra esa regla de tres, Podemos podría argüir que hacen falta cuatro patas para que la mesa sea estable. Lo de Vox se parece matemáticamente al «argumento» de algunas manifestaciones antimonárquicas: «No hay dos sin tres: república otra vez». Nada más contraproducente que dar razones ridículas, que parecen demostrar que o no las hay mejores o que sus actuales defensores sólo sirven para desprestigiar la causa.

Verónica Castro Mulder

Torremolinos

La chica de la avenida

En este año que comienza se cumplirá el 40 aniversario de la conocida como Revolución del 79. Sucedió en Irán. Llega al poder el ayatolá Jomeini. Se instaura una teocracia autoritaria, basada en el concepto de Tutela de los Juristas Islámicos.

El ayatolá ya es historia. Hoy, la realidad, la revolución, tiene nombre de mujer. Vida Mohaved es la pionera. Colgó su velo en un palo, en plaza pública ( Avenida Enghelab).

Deseo, y por ello escribo, que dentro de 40 años, la mujer musulmana celebre victoriosa y jovial el aniversario de tan valiente y digno gesto. ¡Adelante!

Francisco García Castro

Estepona