Gastos innecesarios en el Málaga CF



Como aficionado del club de nuestra ciudad acudo cada partido a La Rosaleda. En Tribuna entran alrededor de trescientas o cuatrocientas personas de forma gratuita y se les da un refrigerio y comida en el descanso del partido, creo que también en preferencia. Me parece que esto es un gasto improcedente, mucho más en estos momentos en que el club puede desaparecer por causas económicas. Pido, o más bien, exijo, que de forma inmediata se ponga fin a estos desatinos. Los socios no tenemos que mantener estos gastos que no sé qué fines tienen. La mayoría de estas personas son gente que no asisten a un partido si no es con una invitación. Por supuesto atender a las autoridades asistentes puede tener justificación, pero no la tiene dar de comer a una multitud.

José Antonio García García

Málaga