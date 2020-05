Parte de guerra (69): La delgada línea roja

Rechazar la prórroga del estado de alarma es legítimo, faltaría más que no lo fuera, pero a condición –al menos cuando se tripula un gran partido– de que se explique cuál es la alternativa, si la hay. Esa es la delgada línea roja que el PP debería evitar traspasar para que su política respecto de la pandemia no se limite a sumarse a la cacerolada. La espantá de Casado al tirarse casi al monte podría entenderse (dándole el beneficio de la duda) como una maniobra táctica para recobrar el electorado que se desmandaba hacia Vox. Pero, incluso en ese caso, la voz de un gran partido puede ser la de un forofo del equipo rival, no la de un hooligan. Las crisis sanitaria y económica acabarán pasando una fuerte factura a Sánchez, y a cualquiera que crea en el sistema debería importarle que la alternativa llegue en su momento en buen estado; el propio alternante debería ser el primer interesado.