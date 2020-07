Dina y la señora SIM

Quiero una comisión, pero no como la del emérito, una comisión parlamentaria y voy a hacer que desfilen Mariano y Soraya, y el lucero del alba, bueno, y varios periodistas. Se van a enterar. Solo tenemos 35 diputados, pero ¿a qué parece que somos un regimiento de húsares? Pues eso. Lo que le están haciendo a esta mujer no tiene nombre, hasta me acusan de tener una relación con ella, y lo único que he hecho es ayudarla, por eso me quedé con la tarjeta sim, para protegerla, y encima me espetan que eso es machismo, es el mundo al revés. Y no la dejan en paz, monta una web para luchar contra los bulos y dicen que es para mayor gloria mía. ¿Sabes lo que te digo?, son las cloacas mediáticas. Esta pieza separada de la macrocausa del ex comisario está inflada, te lo digo yo, lo que quieren es echarnos del gobierno, ¡a nosotros!, que hemos venido a regenerar la democracia del 78. Y se inventan las cosas, como que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido un trato privilegiado con nosotros. Pero no les va a salir gratis. La mejor defensa es un ataque, no como otros. Ahora resulta que yo no soy el perjudicado y que me va a investigar el Tribunal Supremo. Primero, tienen que poder hacerlo. ¿Y por qué no voy a señalar a los periodistas?, ¿no lo hacían otros con sus dianas?, no son inmortales, que se han creído. Vamos, delitos de revelación de secretos y daños informáticos a mí... Ya no les paso ni una, les va a costar caro. Pero, además, es que me necesitan, ¿qué van a hacer sin nosotros en los Presupuestos?, ¿y cuál es el puente con los independentistas catalanes?, ¿y quién puede mejor que yo conseguir maravillosas noches en Barajas y regalitos para todos? Nos necesitamos. Y cuando tienes un socio, hay que defenderlo, como hago yo, así que se dejen de tonterías. Nuestro Soros es Roures ¿y qué?, ¿o es que no tenemos derecho al dinero y los casoplones?, ¿quién dijo que solo los ricos pueden? Pero no te olvides de una cosa, los tengo cogidos por los cataplines, la monarquía va a durar lo que yo tarde en decidirlo, Felipe acelera que viene la tercera, decíamos, pero ahora es distinto, ahora se sabe lo del campechano, y esto no ha terminado, te lo aseguro, continuará. Así que vamos a llevarnos bien, bueno, todo lo bien que me parezca, nuestra superioridad moral es un hecho, les guste o no. Y punto. Mira la suerte de Íñigo. Pues que tomen nota. Quien se enfrenta a mi pierde, ¿verdad, Carolina, hija? Y ahora se inventan la conexión marroquí, después de la venezolana y la iraní ahora esta, conspiranoicos. Pero si yo lo único que he hecho es matizar mi opinión sobre el Polisario, que eso le guste a Marruecos no quiere decir nada, y que yo tenga acceso en estos momentos a documentación del CNI tampoco. ¡Qué torpes son! No van a descubrir nada, y te digo una cosa, es mejor para ellos que no descubran nada, de verdad, porque se puede liar una como no se ha conocido, pero si se empeñan€ Escucha, si han disfrutado toda la vida del poder, ¿por qué no podemos estar nosotros un ratito?, quien dice un ratito dice el tiempo que sea, que eso ahora no importa. El presidente lo que tiene que hacer es confiar más en nosotros, que por eso gobierna, y él sabe que podemos llegar juntos al fin de la legislatura, y mucho más si queremos, esta es una alianza de largo recorrido, pero hay que quererse, yo se lo digo muchas veces a Irene, tú serás vicepresidenta cuando yo sea presidente de la República que vamos a ayudar a traer, como Daniel Ortega en Nicaragua y su mujer, Rosario, qué gran mujer, un ejemplo. Así que, a partir de ahora, leña al mono hasta que hable inglés, y entonces comprenderán que atacarme a mí no sale gratis, no soy como Casado. Por cierto, tengo una llamada perdida de Otegui y otra de Marruecos, si las cloacas tuvieran esta sim alucinaban, pero voy por delante, no pasarán. Pablo Neruda escribió:

Me gusta cuando callas

porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos,

y mi voz no te toca.

Parece que los ojos

se te hubieran volado

y parece que un beso

te cerrara la boca.