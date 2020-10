¿Más pan y circo?, señor Iglesias

¿Nos tomarán por tontos? Esa es la impresión que me da cuando oigo las cifras de muertos por el Covid-19, cuando oigo las cifras de parados, cuando oigo la cantidad de comercios cerrados, cuando oigo que quieren confinar Madrid, cuando oigo que quieren ampliar los ERTES hasta el 31 de enero y un largo etcétera. Y este Gobierno está con que si el Rey para arriba, o el Rey para abajo. Que si la cruz de los Caídos por aquí, o la cruz de los Caídos por allá y otras sandeces. Por una parte, como buenos colegiales, parece que han sacado el manual de instrucciones de cómo desviar la atención de la gente y esto me irrita. Y por otra, si es verdad que están en eso, a mi entender la cosa es más grave pues no dan importancia a lo que estamos pasando con este virus. Y entonces pienso que no hay esperanzas de que este Gobierno se ponga a trabajar en serio para hacer frente a este monstruo. Entonces pienso que este Gobierno no está a la altura de las expectativas. Verdaderamente, me estoy pensando en sí tendrá razón el Sr. Abascal con aquello de «este Gobierno es el peor que ha tenido España desde hace 80 años».

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga



Una sorprendente dimisión

Apenas 48 horas después de haber sido nombrado portavoz del Covid 19 de la Comunidad de Madrid, un cargo designado mediante un acuerdo entre la Administración Central y el Gobierno Regional, el prestigioso doctor Emilio Bouza ha presentado su dimisión profundamente decepcionado por el fuego cruzado entre ambas Instituciones los dos últimos días.

En este país, que alguien dimita y que lo haga a los dos días de haber sido nombrado es todavía más sorprendente, pero lo es aún más por los motivos expuestos que no son otros que el hecho de haber podido comprobar que, a pesar del 'acuerdo' de intenciones de ambas administraciones, después de la reunión de Sánchez y Ayuso, de poner por delante «lo epidemiológico y no lo político» para luchar contra la pandemia, la tregua no se ha respetado ni un solo día y el doctor Bouza ha presentado su dimisión porque no le gusta lo que ha presenciado.

Al eminente doctor le honra su decisión de no querer participar en este tipo de batallas, y confirma lo que ya todos sabemos, que la política no suele ser un juego limpio y si quieres participar en él tienes que estar dispuesto a 'mojarte', lo que, al parecer no ha querido hacer el Dr. Bouza, al que habría que aplaudir si ha sido sincero.

Enrique Stuyck Romá

Málaga