'¿La debilidad es el origen?', por Venancio Rodríguez Sanz

Hay gente que confunde debilidad con virtud. Y todo lo que no sea eso, lo convierte en un defecto. Más tarde, como quedó ahí una deuda pendiente y un resquemor por no haber hecho frente al problema, empezarán las críticas por la espalda. Estas murmuraciones condicionarán a otras personas que, no sabiendo el verdadero origen de la cuestión, verán en aquel lo que éste les puso en sus ojos. Confirmando así lo que el amigo les participó. Esto no lo sé porque sea muy listo, lo sé porque yo caí en esa piedra. No crean que me estoy quemando a lo bonzo, ni soy ningún virtuoso, solo pienso que lo que se esconde permanece. Lo que estoy incinerando es lo que no me gusta de mí. Ya que, al destaparlo, se esfuma.