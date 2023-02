El reconocimiento de Málaga a nivel nacional e internacional como ciudad tecnológica, cultural e integradora no hubiera sido posible sin asentar antes como base del desarrollo la sostenibilidad ambiental. Desde mediados de los años noventa se han realizado acciones y logrado hitos importantes que han posicionado a Málaga como referente europeo siendo por ejemplo la primera ciudad española y una de las primeras en Europa en realizar la Agenda 21 Local (en el año 2006) y ha recibido premios nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad urbana. Entre los más recientes el Premio Ciudad Amigable con el Medio Ambiente de Estambul promovido por el Plan de Acción para el Mediterráneo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/MAP).

La ciudad de Málaga fue de las primeras en adherirse a la iniciativa europea del Pacto de Alcaldes en 2009. En 2011 aprobó en Pleno Municipal el Plan de Acción para la Energía Sostenible de Málaga (PAES), que establecía una serie de líneas estratégicas para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones en las distintas áreas de actividad de la ciudad. Tras la reformulación del pacto por la Comisión Europea a finales de 2015 como Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, Málaga volvió a refrendar su adhesión en 2016 y posteriormente en 2018. Así mismo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del 11 de julio de 2020 aprobó el Plan del Clima 2050, denominado Alicia. Los documentos que componen el Plan del Clima comenzaron a redactarse en diciembre de 2018 y tienen una asociación directa con la Agenda Urbana de Málaga de 2015 (vinculada a la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas) y el Pacto de Alcaldes. Málaga en su firme compromiso con la sostenibilidad ambiental sigue poniendo en marcha acciones para reducir, compensar y mitigar emisiones de gases de efecto invernadero así como adaptarse a los efectos del cambio climático, como la implantación de la zona de bajas emisiones. Desde el Ayuntamiento, además, se están estableciendo las políticas necesarias para que la administración local favorezca el tránsito de una economía lineal a una circular que minimice el impacto ambiental, fomente el empleo y la economía local y reduzca el consumo de recursos, incrementando la eficiencia de su uso. Precisamente, como propuesta de futuro en materia de sostenibilidad urbana, el Ayuntamiento de Málaga ha apostado por la candidatura para celebrar una exposición internacional en el año 2027 bajo el título: ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’. Tras varios años trabajando en la propuesta, hemos conseguido la adhesión al proyecto de todas las administraciones y que el Gobierno central asuma el proyecto de Málaga como la candidatura española. Estoy seguro de que la magnífica colaboración institucional de todas administraciones nos permitirá alcanzar el objetivo que requiere todavía mucho trabajo. "La gran colaboración de todas las administraciones nos permitirá alcanzar el objetivo" ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ es una propuesta de reflexión en torno a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes en las ciudades. ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ enlaza y tiene de fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. Su vinculación es especialmente estrecha con los siguientes objetivos: desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (9); conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (11); garantizar las pautas de consumo y producción sostenibles (12); tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (13); conservar y utilizar de forma sostenible océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible (14) y proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica (15). 7 De este modo, la Expo 2027 Málaga permitirá intercambiar conocimiento, experiencias y soluciones muy diversas para hacer de las ciudades entornos amables de residencia y convivencia y promoverá las buenas prácticas. Esta conversación global permitirá además exhibir el progreso científico, tecnológico y económico en torno a este asunto. Málaga, como ejemplo de ciudad que ha acometido una transformación sin precedentes centrada en la innovación y la cultura y con un marcado compromiso con la sostenibilidad y los ODS, es la candidata idónea para acoger una Expo en la que se darán a conocer soluciones para afrontar el desafío al que se enfrentan las ciudades del futuro teniendo como ejes a la propia ciudadanía, la innovación y el cuidado del medio ambiente.