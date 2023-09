Las vueltas de septiembre

A veces uno vuelve de vacaciones y tiene la amarga sensación de que ni siquiera se ha ido. Recuerdas todas las contraseñas, los últimos asuntos pendientes de los que -por lo que sea- nadie se hizo cargo y que siguen ahí esperando, y uno entra de nuevo en la rutina laboral sin tener que hacer el más mínimo esfuerzo intelectual, pero con cierta resistencia, pues a nadie le sientan demasiado bien unas vacaciones que no logran quitarte al volver la idea de estar en el día siguiente. Y es que no siempre se consigue desconectar lo suficiente, por mucho que se estiren los días, o por muy lejos que se marche uno, hay trabajos que no conseguimos quitarnos nunca de encima. Y eso ocurre cada vez más con el teletrabajo, en el que tan difícil es trazar la línea que separa las horas laborales de las de descanso y se tiene la oficina a dos pasos, que a la mínima se terminan dando.

Y dos pasos es lo que dura también julio y agosto y ya ha llegado septiembre que trae de vuelta y expulsa lo que se llevó y trajo el verano. No sólo vuelve el trabajo a los empleados, o los trabajadores a sus puestos o los temporales al paro, también empieza el colegio que llena y vacía mochilas y carteras por partes iguales, se termina el calor que inundaba playas y piscinas y poco a poco la multitud sale del agua hasta secarnos del todo, se van las noticias de relleno y las acaloradas polémicas y vuelve la actualidad que nos vacía y enfrenta. Se acaban los amores de verano y no regresan los de siempre. Vuelve hasta la lluvia, aunque no acaba con la sequía. Se termina y regresa casi todo, aunque algunas cosas se resisten y estiran su agosto, como la subida del aceite y del precio de la vida.