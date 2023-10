LA DIPLOMACIA

La diplomacia es definida por la Real Academia a Española ( RAE) como una rama del árbol de la política encargada de las relaciones internacionales. Los numerosos debates y comentarios que se han originado sobre su utilidad o eficacia se pierden en la noche de los tiempos, habiendo estado ligada en la mayoría de las ocasiones a la existencia de algún conflicto bélico. Para desarrollar esa difícil labor de mantener la pacificación y la seguridad entre las naciones de nuestro planeta se crearon organismos tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero a la vista está que no consiguen su objetivo -lamentablemente- pues en la actualidad se están desarrollando dos, a falta de uno: el de Rusia versus Ucrania desde febrero del 2022 así como el conflicto de Oriente Medio desde los inicios del presente mes de octubre. Y es que, conforme a la opinión de una gran cantidad de ciudadanos -no sin razón- considerándola absolutamente necesaria hoy día, verdaderamente cierto resulta que ha pasado a tener una función enfocada fundamentalmente en temas de comercio, economía, migración, y demás, pero ¡ojo! no en aquellos -visto lo visto- que conllevan un determinado componente bélico.

Miguel Sánchez Trasobares. Málaga