Ante la certeza de que no van a gobernar en al menos cuatro años, los reaccionarios braman. Ataques, insultos, banderas –patrimonio de todos–, pancartas de odio, consignas franquistas y mucha agresividad ante las sedes socialistas. Toda la derecha –mediática, judicial y política– se aúna para atacar a la democracia. No acatan el mandato de la Constitución ni para formar Gobierno, ni para legislar. El CGPJ secuestrado, curas, jueces, editoriales, tertulias… Todo vale para deslegitimar con violencia a las personas buscando su cosificación y deshumanización para despojarlas de su dignidad y dimensión humana. Mientras, la amnistía fuera de España se ve con normalidad y positivamente. Ahí está el editorial del Financial Times, periódico económico de clara ideología liberal: «La amnistía es una apuesta que merece la pena».