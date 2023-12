Leyendas y galletas

Lunes. No sé qué hago en la calle en lugar de estar leyendo, devorando, La vida deprisa, biografía de César González Ruano escrita por Javier Varela. «Yo no tengo biografía, sino leyenda», solía decir el inmenso articulista, que en este libro es tenido por menos canalla. Atenúa un poco su leyenda negra. El volumen se inicia con el interrogatorio que le hizo la Gestapo en el 42 en París. Ceno lechuga.

Martes. Plató. Canal Sur. Toñi Moreno es cálida, gran profesional, su carisma flota en todo el estudio. Y alrededores. Se me pasa muy rápido el programa, cuyo engranaje funciona a pleno rendimiento. A mediodía, Araboka Plaza. El sumiller formado en La Cónsula Antonio Fernández ha erigido un templo cálido de una gastronomía honesta y sin petulancias. Anchoas con mantequilla en hojaldre; magnífico gazpachuelo, tataki de atún, presa ibérica. Todo, maridado con unos vinos malagueños sedosos, suaves, nada cabezones, que hay muchos vinos malagueños con pretensiones, ellos sí, y calidad en inversa proporción al precio. Y cabezones. El primero que nos traen se llama Perezoso. Grande. Pero me quedo sobre todo con Camarolo, apenas una hectárea de viñedos bajo el Tajo de Ronda. Para la sobremesa, con la mesa más concurrida que al principio, dejamos los asuntos político-sentimentales. Nos conjuramos para repetir pronto la cita. Hay que ver las ganas que tengo yo siempre de decir aquello de «queda fundada esta tertulia». Total, con no ir la próxima vez si no me apetece o encaja, pues listo. Ya saben: antes salía uno de día de los bares y ahora sale de noche de los restaurantes. Las calles no me parecen las de siempre. Llego a casa con ganas de escribir. Qué fácil es a veces satisfacer los propios deseos.

Miércoles. Llueve, día de fiesta, hay cierta oscuridad y la quietud y paz de la casa a esta tempranísima hora me incita más a caminar hacia el edredón que hacia la cafetera. Galletas. Me conecto a la tertulia de Canal Sur radio para comentar la actualidad con Jesús Vigorra, Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla y Ángela Cañal. El portazo de Podemos a Sumar, la Constitución, el informe Pisa. Charlamos con el catedrático granadino de Derecho Agustín Ruiz Robledo, al que le pregunto que qué pasaría si dimitieran todos los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace años; a ver si así impulsan la renovación de este órgano y entre otras cosas, también, para que los medios dejemos de dar la turra con este asunto. Tienen las funciones muy automatizadas ya, me contesta Robledo. Apenas se notaría. Galleta de chocolate debería ser una redundancia.

Jueves. La Feria Sabor a Málaga en el Parque. Hubo un tiempo en esta ciudad que había tan pocos parques que al parque se le llama, eso, el parque. Ahí sigue, grandioso y sin nombre. O igual sí lo tiene. Gentío. Pruebo un vermú, sopeso almendras, miro pimientos, deseo embutidos, admiro dulces, compro y repaso el género. Día de luz plena. Me encuentro con algunos conocidos. Las botellitas de licor de café son como de coleccionistas. Me viene a la cabeza una columna que escribí sobre los vasos. No sé. Igual que me podría haber venido a la cabeza una película o un recuerdo. Cuando vuelvo a casa busco la columna para releerla. No recuerdo el texto ni haber escrito eso yo. Pero ahí está. Publicada y con mi firma. Hago un esfuerzo. Nada. No sé si me pertenece ya. Me hacen gracia algunos aforismos que contiene el texto. Me parecen ingeniosos. Otros los veo algo tontunos. Ceda el vaso.

Viernes. Ese placer de hacer planes. Ese dulce aplazar la compra de regalos navideños. Bullen las calles. Hay que afiliarse a una multitud.