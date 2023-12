Algunas palabras ‘se rompieron de tanto usarlas’, emulando aquella copla sobre el amor, así ocurre con ‘debate’, usada exhaustivamente por políticos, contertulios, periodistas, social-media… Últimamente, evito el debate político con muchas personas para no minar la cordialidad, pues nuestros mandatarios se afanan por enfrentarnos y, así, eludir sus responsabilidades, engañarnos, ganar réditos…: «A río revuelto, ganancia de pescadores». Sólo existe debate cuando los intervinientes disponen de similar información (aunque los políticos se la guardan bien con sus trucos de tahúres -diestros y siniestros-) y sólo se garantiza con la consideración del contrario (difícil cuando se imponen dogmas y moral, aunque sea falsa). Hay muchos diestros adiestrados y zocatos zoquetes, también viceversa, si bien, que gobiernen unos u otros dependerá de cuánta información manipulen estratégicamente y cuán desconsiderada y anulada sea la opinión y voluntad de la gente. El político está convencido de que tiene carta blanca tras ganar unas elecciones o tras conseguirlas vía negociaciones. Luego llegan los maquillajes clarividentes de sus bondades. Sus ‘debates’ siempre son positivos, si para formar gobiernos se trata; ¿quién no se aviene en favor de enriquecerse?. Hay mucho dinero y poder en juego, los administrados somos ceros que poner a derecha o izquierda, según encarte. Sorprende ver a personas formadas, cabales… apoyar la entelequia gubernamental de Pedro Sánchez. Es democracia votar a otro, incluso abstenerse, pero se adultera si confías en quien la quebranta. Me enferma constatar que la propaganda hace su trabajo hasta en mentes supuestamente curtidas. Es como verlos atrapados por fundamentalistas, sectas… Defienden políticas inmorales con ardides desde una superioridad moral. La nueva forma de hacer política nos conduce a vivir una ‘meta-realidad’, en la que compiten por el Goya gobiernos locales, autonómicos y el central, favorito al galardón.‘Vota, re-vota’ y en tu cara explota.