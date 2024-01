El decálogo de Ibarra y el doctor Ripoll

El inolvidable e irrepetible Juan Ignacio de Ibarra, quien marchó hace ahora cinco años a la redacción y al teatro de las estrellas, gustaba recordar el decálogo del ilustre Dr. Ripoll, don Salvador, respecto al fútbol. Era un compendio acertadísimo y extractado en el que se recogían diez fundamentos básicos de este juego tan espectacular y emocionante a veces. El coraje, sin sustitutivo, según ellos, era uno de los primeros atributos indispensables en los buenos jugadores.

Tan imprescindible como el cerebro en un entrenador, cabría añadir. Xavi continúa en la picota de buena parte del barcelonismo pese a tener al Barça vivo en todas las competiciones. Otra cosa es lo que cabe esperar según la deriva de su juego y de las turbulencias del entorno, al margen de cómo marchan sus competidores. En liga, el Madrid y el Girona le sacan siete puntos, aunque pueden ser más pronto analizando su manifiesta competitividad frente a las flojeras estructurales de los culés.

Hace semanas, me decía un amigo en Cartagena que Xavi no era buen entrenador porque su Barça no se basaba en una buena defensa. Sin embargo, sin faltarle razón a Ángel García -un equipo se hace de atrás hacia adelante-, el egarense ganó la temporada pasada la liga encajando poquísimos goles, 20, frente a los veintidós que le han marcado en esta primera vuelta. ¿Qué ha cambiado? Básicamente, que no cuenta con Busquets, porque en el resto de futbolistas de medio campo hacia atrás hay pocas variaciones. Lo que añade un factor diferencial. El cerebro es tan importante en el técnico como, aparte de la calidad, en los encargados de llevar el timón en cualquier equipo, quienes deben ser la continuidad de su jefe en el campo.